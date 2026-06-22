  • 22.06.2026, 11:42:32
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  • OTS0085

AVISO: Mediengespräch - Das 17. Popfest Wien präsentiert sein Programm

An die 50 Acts der aktuellen heimischen Pop-Generation am Wiener Karlsplatz von 23. bis 26. Juli

Wien (OTS) - 

Bei einem Mediengespräch präsentiert das Festival das kommende Programm mit 50 avancierten Pop-Acts, aktuellen Locations und neuen Formaten.

Teilnehmer*innen:
Begrüßung: Matti Bunzl (Direktor Wien Museum)
Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler
Christoph Möderndorfer (Festivalleitung)
Sofie Royer (Kuratorin)
Wolfgang Lehmann (Kurator)
Robert Rotifer (Programmredaktion)
Gabriela Hegedüs (Moderation)

Live: Tamara Flores (Pop-Artist)

Datum: Donnerstag, 25. 6. um 11 Uhr
Ort: Wien Museum, Veranstaltungsraum 3. OG, Karlsplatz 8, 1040 Wien

www.popfest.at

Programmpräsentation Popfest Wien

Datum: 25.06.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Wien Museum
Karlsplatz 8
1040 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Popfest Wien - Presse
Max Mair-Zeller
Telefon: 0650 9213158
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.popfest.at

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Anhang

[Donnerstag, 25.06.2026, 11:00]

Popfest Wien

Rückfragen & Kontakt

Popfest Wien - Presse
Max Mair-Zeller
Telefon: 0650 9213158
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.popfest.at

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