ORF zum 100. Geburtstag von Peter Alexander

Wien (OTS) -

Anlässlich des 100. Geburtstags von Peter Alexander am 30. Juni feiern ORF 2, ORF III und ORF ON den legendären Entertainer mit zahlreichen Programmpunkten: Am Montag, dem 29. Juni 2026, um 20.15 Uhr steht ein Wiedersehen mit der Doku „Hier ist ein Mensch: Peter Alexander“ auf dem Programm von ORF 2 und ORF ON. Das TV-Porträt von Thomas Macho zeichnet ein Bild vom umjubelten Star Peter Alexander bis zum Privatmenschen Peter Neumayer: Die filmische Hommage zeigt viele seiner glanzvollen Auftritte, seine Hits, seine Filme, seine längst zu Kult gewordenen Parodien („Was bin ich?“, „Die Royals“) und die legendären Ausschnitte aus den großen Shows mit Stars wie Vico Torriani, Caterina Valente, Wencke Myhre, Bibi Johns, Gunther Philipp, Ivan Rebroff, Mireille Mathieu, Karel Gott, Udo Jürgens, Tom Jones und Christa Ludwig. Seine engsten Vertrauten und Wegbegleiter:innen beleuchten die private Seite von Peter Neumayer, unterstützt von vorher unveröffentlichtem privatem Material, das der begeisterte Hobbyfilmer im Kreise seiner Familie oder auf Reisen mit seiner Schmalfilmkamera aufgenommen hat.

Mit insgesamt vier Filmklassikern der 1960er Jahre – „Im Weißen Rössl“, „Saison in Salzburg“, „Die Abenteuer des Grafen Bobby“ und „Charleys Tante“ – gratuliert ORF 2 weiters am Samstag, dem 27. Juni, sowie am Samstag, dem 4. Juli, jeweils um ca. 9.30 Uhr und 11.00 Uhr. Am Donnerstag, dem 9. Juli, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON spricht Alfons Haider als einer der Gäste bei „Stöckl“ über den großen Entertainer. Ebenso war Peter Alexander zweimal Thema bei Patrick Budgen „Hinter den Schlagzeilen“: Die Ausgaben „Rosenheim-Cop bringt Peter Alexander ins Kino“ mit Max Müller vom 10. Juni und „Peter Alexander: Jetzt packt seine letzte Vertraute aus“ vom 7. April sind on demand auf ORF ON abrufbar.

Außerdem widmet ORF III dem unvergessenen Publikumsliebling im Juli einen breiten Programmschwerpunkt mit zahlreichen seiner beliebtesten Filmklassiker. Am tatsächlichen Geburtstag, dem 30. Juni, würdigt „Kultur Heute“ den Unterhaltungskünstler mit einer eigenen Schwerpunktsendung. Den Auftakt der Kultfilme macht am Sonntag, dem 28. Juni, „Hauptsache Ferien“ (21.45 Uhr), gefolgt von „Bonjour Kathrin“ (23.35 Ihr). Am Freitag, dem 10. Juli, steht auch in ORF III die berühmte Verfilmung des Singspiels „Im Weißen Rössl“ (20.15 Uhr), gefolgt von den Produktionen „Der Musterknabe“ (22.00 Uhr) und „Hilfe, meine Braut klaut“ (23.35 Uhr) auf dem Spielplan. Am Sonntag, dem 12. Juli, sind mit, „Charleys Tante“ (17.05 Uhr) und „Ich zähle täglich meine Sorgen“ (21.45 Uhr) zwei weitere Publikumserfolge zu erleben.

Auch an den folgenden Wochenenden präsentiert ORF III zahlreiche Kultkomödien des österreichischen Ausnahmekünstlers – darunter am Freitag, dem 17. Juli, „Ich bin kein Casanova“ (22.25 Uhr), „Salem Aleikum“ (23.55 Uhr), am Sonntag, dem 19. Juli, „Und sowas muss um acht ins Bett“ (12.30 Uhr), „Kriminaltango“ (14.05 Uhr) und „Das haut hin“ (17.05 Uhr). Außerdem zeigt der Sender am Freitag, dem 24. Juli, „Saison in Salzburg“ (20.15 Uhr), „Peter schießt den Vogel ab“ (22.00 Uhr) und „Die lustige Witwe“ (23.30 Uhr). Den Abschluss der Hommage bilden am Freitag, dem 31. Juli, „Die Abenteuer des Grafen Bobby“ (20.15 Uhr), „So ein Millionär hat’s schwer“ (21.50 Uhr), „Hochzeitsnacht im Paradies“ (23.25 Uhr) sowie am Sonntag, dem 2. August, die beiden weiteren Graf-Bobby-Klassiker „Das süße Leben des Grafen Bobby“ (17.10 Uhr) und „Graf Bobby, der Schrecken des Wilden Westens“ (18.40 Uhr).