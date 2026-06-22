2.500 Kilometer, 36 Tonnen und 1.400 Gäste: So organisiert harry's home den Tour of Austria Club der Lidl Tour of Austria 2026

Innsbruck/Tirol (OTS) -

Als Hauptsponsor des Tour of Austria Club verantwortet harry's home die VIP-Hospitality der Jubiläumsausgabe. Das Engagement unterstreicht die Positionierung der Hotelgruppe als verlässlicher Partner für Radreisende. Fünf Etappen, täglich wechselnde Veranstaltungsorte und höchste logistische Präzision prägen das Projekt.

Innsbruck, Juni 2026 – Wenn am 7. Juli 2026 die Lidl Tour of Austria 2026 in ihre 75. Auflage startet, läuft hinter den Kulissen eines der größten Hospitality-Projekte der Rundfahrt auf Hochtouren. Als Sponsor des Tour of Austria Club verantwortet harry's home erstmals den exklusiven VIP-Gästebereich entlang aller fünf Etappen.

Was Besucher:innen als exklusives VIP-Erlebnis wahrnehmen, ist hinter den Kulissen ein logistisches Mammutprojekt: Rund 2.500 Kilometer Tourlogistik, ein 36 Tonnen schwerer Eventtruck, täglich mehr als vier Stunden Aufbau und insgesamt über 1.400 Gäste werden während der Rundfahrt betreut.

Ein Wohnzimmer an der Zielgeraden

Der Tour of Austria Club ist der exklusive VIP-Hospitality-Bereich der Lidl Tour of Austria 2026 und befindet sich direkt am Zieleinlauf jeder Etappe. Täglich erleben hier rund 250 Gäste die Zielankunft aus nächster Nähe. Hochwertiges Catering, Meet & Greets mit bekannten Persönlichkeiten, Interviews mit Sportler:innen sowie Live-Übertragungen sorgen für ein besonderes Veranstaltungserlebnis.

Anstelle einer klassischen VIP-Lounge setzt harry's home bewusst auf sein bekanntes wohnliches Konzept. Eine gemütliche Lounge mit Grünpflanzen, Liegestühlen, einer Snackbar, persönlicher Betreuung und einer begehbaren Dachterrasse schafft jenes Wohnzimmer-Gefühl, das den Markenkern der Hotelgruppe widerspiegelt: authentisch und familiär, komfortabel und durchdacht.

„Der Tour of Austria Club ist für uns weit mehr als ein Hospitality-Bereich. Wir möchten das Lebensgefühl von harry's home erlebbar machen: ankommen, durchatmen und sich vom ersten Moment an willkommen fühlen. Genau diese familiäre und unkomplizierte Atmosphäre bieten wir unseren Gästen an jedem Etappenort“, erklärt Marc Schönfeld, Director of Business Development bei harry's home.

Für Firmengründer Harald „Harry" Ultsch ist die Kooperation ein konsequenter Schritt: „Viele unserer Standorte liegen entlang beliebter Radregionen und sind seit Jahren auf die Bedürfnisse von Radreisenden ausgerichtet. Die Zusammenarbeit mit der Lidl Tour of Austria verbindet unsere Leidenschaft für Gastfreundschaft mit einem der bedeutendsten Radsportereignisse des Landes. Dass wir diese Partnerschaft im doppelten Jubiläumsjahr – 75 Jahre Lidl Tour of Austria und 20 Jahre harry's home – gemeinsam umsetzen, verleiht ihr eine besondere Bedeutung."

36 Tonnen Logistik – jeden Tag ein neuer Veranstaltungsort

Herzstück des Tour of Austria Club ist ein speziell für die Lidl Tour of Austria 2026 entwickelter Eventtruck. Im aufgebauten Zustand bietet das Fahrzeug auf rund 110 Quadratmetern Platz für den gesamten Gästebereich. Mehrere ausfahrbare Seitenelemente und eine begehbare Dachterrasse schaffen einen großzügigen Veranstaltungsbereich mit direktem Blick auf die Zielankunft.

Der 13,6 Meter lange, neun Meter breite und fünf Meter hohe Truck wird täglich am jeweiligen Etappenort aufgebaut, nach Veranstaltungsende wieder abgebaut und über Nacht zum nächsten Austragungsort transportiert. Allein der Truck bringt rund 36 Tonnen auf die Waage. Hinzu kommen Mobiliar, Technik, Brandingelemente, Lebensmittel, Getränke und das gesamte Eventequipment, das Tag für Tag punktgenau am richtigen Ort bereitstehen muss.

Der Aufbau dauert täglich mehr als vier Stunden, der Abbau rund 90 Minuten. Bereits am Abend macht sich das Team auf den Weg zum nächsten Etappenort. Insgesamt legen Truck und Mannschaft während der Lidl Tour of Austria 2026 rund 2.500 Kilometer zurück. Die größte Herausforderung besteht darin, Infrastruktur, Verpflegung, Personal und Technik jeden Tag in gleichbleibend hoher Qualität an einem neuen Veranstaltungsort bereitzustellen.

Partnerschaft mit strategischem Mehrwert

Bereits seit mehreren Jahren unterstützt harry's home die Lidl Tour of Austria als Partner. Zum 75-jährigen Jubiläum intensiviert die Hotelgruppe ihr Engagement als Co-Sponsor der Rundfahrt und Host des Tour of Austria Club.

Die Partnerschaft knüpft an das Angebot der Hotelgruppe für Radurlauber an. Zahlreiche Standorte liegen entlang beliebter Radregionen und Fernradwege sowie in Bahnhofsnähe. Als zertifizierter Bett & Bike-Partner bietet harry's home unter anderem abschließbare Fahrradabstellräume, Werkzeug- und Reparaturstationen, E-Bike-Ladestationen sowie an den meisten Standorten Kooperationen mit regionalen Fahrradverleihern.

Sportgroßveranstaltungen als Impulsgeber für Tourismus und Regionen

„Die Lidl Tour of Austria ist weit mehr als ein Radrennen. Sie schafft touristische Wertschöpfung und bringt aktive Gäste in die Regionen. Mit harry's home haben wir einen Partner an unserer Seite, der den Tour of Austria Club mit hoher Professionalität umsetzt und damit wesentlich zum Gesamterlebnis der Veranstaltung beiträgt“, sagt Thomas Pupp, Tour Direktor der Lidl Tour of Austria.

Über harry's home

harry's home 16 Standorte

harry's home hotels & apartments ist eine österreichische Hotelgruppe mit Sitz in Innsbruck, welche vor 20 Jahren vom Hotelier Harald Ultsch gegründet wurde. Die Gruppe betreibt aktuell 16 Hotels in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Insgesamt umfasst das Unternehmen mehr als 1.550 Zimmer und rund 4.300 Betten. Neben harry’s home gehören auch das Hotel Schwarzer Adler und das ADLERS Lifestyle-Hotel in Innsbruck zur Gruppe.