TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Die Villa Maund – Eine geheimnisvolle Geschichte“

Wien (OTS) -

Das ehemalige Jagdschloss in Schoppernau in Vorarlberg – die Villa Maund – ist ein einzigartiges historisches Gebäude. Nicht nur die Architektur dieses Hauses fasziniert bis heute. Innerhalb dieser Mauern verbergen sich unzählige Geschichten, die zu einem großen Teil bis heute verborgen geblieben sind oder als Mythen und Legenden im hinteren Bregenzerwald erzählt werden. Wie kam die englische High Society am Ende des 19. Jahrhunderts in den hinteren Bregenzerwald? Was haben der preußische Kronprinz Wilhelm und Kronprinzessin Cecilie mit der Villa Maund zu tun? Und stimmt es, dass dort noch immer ein Schatz verborgen ist? Gibt es eine Verbindung zwischen der Villa Maund im Bregenzerwald und der Villa Falkenhorst im Walgau? Die Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt die Geschichte der Villa Maund und lüftet einige bisher gut gehütete Geheimnisse rund um dieses sagenumwobene Haus.

Gestaltung: Ines Hergovits-Gasser

Kamera: Mike Tavera, David Spettel

Schnitt: Michelle Woschek

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement