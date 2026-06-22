  • 22.06.2026, 11:31:02
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TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Die Villa Maund – Eine geheimnisvolle Geschichte“

Am 28. Juni um 16.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Das ehemalige Jagdschloss in Schoppernau in Vorarlberg – die Villa Maund – ist ein einzigartiges historisches Gebäude. Nicht nur die Architektur dieses Hauses fasziniert bis heute. Innerhalb dieser Mauern verbergen sich unzählige Geschichten, die zu einem großen Teil bis heute verborgen geblieben sind oder als Mythen und Legenden im hinteren Bregenzerwald erzählt werden. Wie kam die englische High Society am Ende des 19. Jahrhunderts in den hinteren Bregenzerwald? Was haben der preußische Kronprinz Wilhelm und Kronprinzessin Cecilie mit der Villa Maund zu tun? Und stimmt es, dass dort noch immer ein Schatz verborgen ist? Gibt es eine Verbindung zwischen der Villa Maund im Bregenzerwald und der Villa Falkenhorst im Walgau? Die Dokumentation des ORF Vorarlberg zeigt die Geschichte der Villa Maund und lüftet einige bisher gut gehütete Geheimnisse rund um dieses sagenumwobene Haus.

Gestaltung: Ines Hergovits-Gasser
Kamera: Mike Tavera, David Spettel
Schnitt: Michelle Woschek
Redaktion: Angelika Simma-Wallinger
Gesamtleitung: Markus Klement

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