Wandererlebnis der Extraklasse inmitten der imposanten Dolomiten

St. Christina (BZ) (OTS) -

Wer die Berge nicht nur als Kulisse, sondern als sportliche Herausforderung sucht, findet in der „Curona de Gherdëina“ sein nächstes Alpin-Highlight. Diese rund 60 Kilometer lange Mehrtagestour umrundet das gesamte Grödnertal und fordert ambitionierte Bergwanderer mit spektakulären Steigen vor der Kulisse senkrechter Felswände heraus.

Das alpine Abenteuer in fünf packenden Etappen:

Etappe 1 – Geislerspitzen & Seceda: Vom Start weg geht es direkt auf Tuchfühlung mit den schroffen Nordflanken der Geislerspitzen bis zur markanten Seceda Ridge Line.

Vom Start weg geht es direkt auf Tuchfühlung mit den schroffen Nordflanken der Geislerspitzen bis zur markanten Seceda Ridge Line. Etappe 2 – das karge Puez-Hochplateau: Ein anspruchsvoller Aufstieg über die Siëles-Scharte führt in eine faszinierende, felsige Mondlandschaft, die von den wilden Cirspitzen überragt wird.

Ein anspruchsvoller Aufstieg über die Siëles-Scharte führt in eine faszinierende, felsige Mondlandschaft, die von den wilden Cirspitzen überragt wird. Etappe 3 – Königsetappe über den Sellastock: Die alpine Krönung. Über den legendären „Weg der Legenden“ geht es hinauf auf das gewaltige Sella-Plateau, gefolgt vom steilen Abstieg durch das Lasties-Tal.

Die alpine Krönung. Über den legendären „Weg der Legenden“ geht es hinauf auf das gewaltige Sella-Plateau, gefolgt vom steilen Abstieg durch das Lasties-Tal. Etappe 4 – im Schatten des Langkofels: Die Route führt durch das imposante Felssturzgelände der „Steinernen Stadt“. Für echte Alpinisten bietet sich die Variante direkt durch die steile Langkofelscharte an.

Die Route führt durch das imposante Felssturzgelände der „Steinernen Stadt“. Für echte Alpinisten bietet sich die Variante direkt durch die steile Langkofelscharte an. Etappe 5 – Finale auf der Seiser Alm: Zum Ausklang wartet die größte Hochalm Europas. Neben grandiosem Panorama auf den Schlern steht hier der sportliche Abstecher hinauf zum Tierser Alpl zur Wahl.

Das exklusive Plus: Nach einem intensiven Tag im alpinen Gelände wartet statt dem klassischen Hüttenlager der erstklassige Komfort gehobener Hotels und Unterkünfte in St. Ulrich, St. Christina oder Wolkenstein. Dank bester Infrastruktur und Seilbahnen lässt sich die Tour perfekt organisieren.

Die „Curona de Gherdëina“ bietet die perfekte Symbiose für anspruchsvolle Bergfexe: Tagsüber alpine Höhepunkte, abends exklusiver Genuss im Tal. Alle weiteren Infos unter >>>