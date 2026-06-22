Lonely Bouquet Day am Sonntag, dem 28. Juni 2026

Wien (OTS) -

Am Sonntag, dem 28. Juni 2026, ist es wieder so weit: Zum bereits 13. Mal findet der internationale Lonely Bouquet Day – der Tag des versteckten Blumenstraußes – statt. Auch in Österreich beteiligen sich zahlreiche FloristInnen und überraschen mit liebevoll gebundenen Sträußen an öffentlichen Plätzen.

Ob im Park, auf einer Bank oder am Wegesrand – die kleinen floralen Botschaften warten darauf, entdeckt zu werden. Wer am Sonntag mit offenen Augen unterwegs ist, hat gute Chancen, einen dieser besonderen Blumengrüße zu finden.

„Ich freue mich sehr, dass unsere Floristinnen und Floristen auch heuer wieder beim Lonely Bouquet Day mitmachen. Rund 3.000 Blumensträußchen warten auf ihre glücklichen FinderInnen“, sagt Johann Obendrauf, Bundesinnungsmeister-Stellvertreter der österreichischen Gärtner und Floristen in der Wirtschaftskammer Österreich und Präsident des Blumenbüros Österreich. „Blumen begleiten wichtige Lebensmomente und wecken positive Emotionen – strahlende Gesichter sind bei dieser Aktion garantiert. Gleichzeitig zeigt sich dabei die hohe handwerkliche Qualität unserer Floristik.“

Eine Idee, die um die Welt ging

Initiiert wurde der Lonely Bouquet Day von der Amerikanerin Emily Avensen, die heute in Belgien lebt und dort einen Blumenpflückgarten betreibt. Ihre Idee, fremden Menschen mit einem versteckten Blumenstrauß eine Freude zu machen, verbreitete sich über soziale Medien rasch weltweit. Seither wird jedes Jahr am letzten Sonntag im Juni diese besondere Geste der Aufmerksamkeit gefeiert – mit tausenden Blumensträußen, die Freude schenken, ohne etwas zu erwarten.

Freude teilen und weitersagen

Haben Sie ein Lonely Bouquet entdeckt? Teilen Sie Ihren Moment und lassen Sie andere an Ihrer Freude teilhaben – denn manchmal sind es gerade die kleinen Gesten, die den größten Unterschied machen. Wir freuen uns über Ihr Foto an [email protected].