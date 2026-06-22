AVISO: „Herz am Herd“-Finale am 29. Juni 2026, 18 Uhr: Großes Abschlussevent der Cooking-Roadshow für die Team Österreich Tafel

Wien (OTS) -

16 Sterneköch:innen bereiteten in den vergangenen Wochen für Menschen in Not bei acht Ausgabestellen der „Team Österreich Tafel“ ein Erdäpfelgulasch zu. Die „Team Österreich Tafel“ ist ein Gemeinschaftsprojekt des Österreichischen Roten Kreuzes und Hitradio Ö3 und unterstützt seit 2010 an mittlerweile 127 Standorten einkommensschwache Menschen mit kostenfreien Lebensmitteln. In Österreich sind 1,69 Millionen Menschen armuts- oder ausgrenzungsgefährdet, 261.000 leben in absoluter Armut.

Den Schlussakt der Cooking-Roadshow, mit der Aufmerksamkeit für dieses wichtige Unterstützungsangebot für Menschen in Not generiert werden sollte, bildet ein Charity-Event am Gut Wagram in Mitterstockstall. Beim Get-Together für Partner:innen und Opinionleader der heimischen Wirtschaft und Kultur gibt es eine Versteigerung von Priceless-Items, darunter exklusive Unternehmungen mit prominenten Persönlichkeiten, Ehrungen, eine Live-Art-Performance von Martin Tardy und musikalische Begleitung durch Ivan Bykov. Im Rahmen der Veranstaltung wird ein hochdotierter Spendenscheck zu Gunsten der Team Österreich Tafel übergeben. Toni Mörwald und Silvia Schneider sorgen für das leibliche Wohl. Moderiert wird das Abschlussevent unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen von den ORF-Stars Nadja Bernhard und Andi Knoll.

Weitere Gäste: Aaron Karl (Schauspieler und Dancing-Star-Gewinner), Hannes Reichelt (Ex-ÖSV-Star), Gregor Seberg (Schauspieler), Rudi Roubinek (Schauspieler und Autor), Roman Rafreider (Journalist und TV-Moderator), Elisabeth Grabmer (Sterneköchin), Hans Reisch (Chef der Handelskette „Spar“), Parvin Razavi (Creative Head Chef im &flora in Wien), Anna Lea Hausberger (Spitzenköchin und Lehrlings-Staatsmeisterin 2024) u.v.m.

Das Österreichische Rote Kreuz wird vertreten durch Präsident Gerald Schöpfer, Generalsekretär Michael Opriesnig, den Stellvertretenden Generalsekretär Peter Kaiser und Bundesrettungskommandant Gerry Foitik.

Medien sind zur Berichterstattung herzlich eingeladen!

Wann: Montag, 29. Juni, 18 Uhr

Wo: Gut Wagram, Mitterstockstall 6, 3470 Kirchberg am Wagram

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung unter [email protected].

AVISO: „Herz am Herd“-Finale am 29. Juni 2026, 18 Uhr: Großes Abschlussevent der Cooking-Roadshow für die Team Österreich Tafel

Den Schlussakt der Cooking-Roadshow "Herz am Herd" zu Gunsten der Team Österreich Tafel bildet ein Charity-Event am Gut Wagram in Mitterstockstall. Toni Mörwald und Silvia Schneider sorgen für das leibliche Wohl. Moderiert wird das Abschlussevent unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen von den ORF-Stars Nadja Bernhard und Andi Knoll. Weitere Gäste: Aaron Karl (Schauspieler und Dancing-Star-Gewinner), Hannes Reichelt (Ex-ÖSV-Star), Gregor Seberg (Schauspieler), Rudi Roubinek (Schauspieler und Autor), Roman Rafreider (Journalist und TV-Moderator), Elisabeth Grabmer (Sterneköchin), Hans Reisch (Chef der Handelskette „Spar“), Parvin Razavi (Creative Head Chef im &flora in Wien), Anna Lea Hausberger (Spitzenköchin und Lehrlings-Staatsmeisterin 2024) u.v.m.

Datum: 29.06.2026, 18:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Gut Wagram

Mitterstockstall 6

3470 Kirchberg am Wagram

Österreich