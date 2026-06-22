„Halbweg“ (AT): Simon Schwarz und Manuel Rubey als unfreiwillige Villa-WG

Wien (OTS) -

Eine Villa zum Vorzugspreis – und bald ist klar, warum, denn der frühere Besitzer ist erst auf dem „Halbweg“ (AT) hinaus! Die Mission beim Hauskauf steht: Durch die Renovierung des abgewohnten Anwesens soll das drohende Ehe-Aus des von Manuel Rubey verkörperten Architekten Stefan verhindert werden. Bei den seit Dienstag, dem 16. Juni 2026, laufenden Dreharbeiten zu einer neuen ORF-Komödie muss er allerdings bald feststellen, dass er nicht allein in dem Haus lebt. Der spärlich bekleidete Geist des verstorbenen Vorbesitzers in Form von Simon Schwarz setzt alles daran, seinen neuen, unerwünschten Mitbewohner so schnell wie möglich loszuwerden – bis eine unerwartete Wendung beide lehrt, was wirklich zählt. Noch bis voraussichtlich Mitte Juli 2026 stehen für den von Olivia Retzer inszenierten Spielfilm nach einem Drehbuch von Sophia Sixta und Nora Bacher in Wien neben Manuel Rubey und Simon Schwarz u. a. auch Oliver Rosskopf, Caroline Frank, Emilia Leytner, Jutta Fastian, Zeynep Buyraç und Aleksandar Petrovic vor der Kamera. „Halbweg“ (AT) soll 2027 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein.

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In der Hoffnung, seine Ehe zu retten, kauft Stefan Altermann (Manuel Rubey), ebenso erfolgreicher wie egozentrischer Architekt, eine abgewohnte Vorstadtvilla zum Schnäppchenpreis. Sein Plan ist, die Villa zu renovieren und damit seine Noch-Frau Nathalie (Caroline Frank) zu beeindrucken: Er kann etwas schaffen, er kann Verantwortung übernehmen. Doch das Objekt erweist sich nicht nur als Bastlerhit, sondern offenbar auch als Domizil eines anderen – Theo (Simon Schwarz), ein Mann mit rotem Haar und einem Handtuch um die Hüften, behauptet, der Besitzer der Villa zu sein und besteht darauf, dass Stefan umgehend auszieht. Der denkt gar nicht daran, muss er doch auch für eine wichtige Kundin einen Entwurf fertigstellen, um das Architekturbüro zu retten. Was zunächst ein bizarres Missverständnis zu sein scheint, eskaliert zu einem regelrechten Kleinkrieg zwischen Stefan und Theo. Stefan schaltet die Polizei ein, doch muss er feststellen, dass er offenbar der Einzige ist, der Theo sehen kann. Hat er Halluzinationen? Hat er zu viel Marihuana konsumiert? Ist es der Stress rund um die Trennung von Nathalie? Doch es ist viel schlimmer: Theo ist der frühere Besitzer der Villa. Und er ist vor neun Monaten in der Badewanne ums Leben gekommen. Er ist also – ein Geist. Ein Geist, der aus unerklärlichen Gründen das Haus nicht verlassen kann, nicht einmal nach dem beherzten Eingreifen einer im Netz gut bewerteten Geisteraustreiberin (Jutta Fastian). Und es liegt nun an Stefan, gemeinsam mit Theo herauszufinden, was diesen auf halbem Weg ins Jenseits festhält ...

„Halbweg“ ist eine Koproduktion von Lotus Filmproduktion und ORF mit Unterstützung von FISAplus, Fernsehfonds Austria und Filmfonds Wien.