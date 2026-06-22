  • 22.06.2026, 10:59:04
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„ZIB Talk Spezial“ mit Stefan Lenglinger zum Thema „Graz wählt: Dunkelrote Stadt in blauem Land“

Am 23. Juni um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Seit fünf Jahren steht mit Elke Kahr eine kommunistische Bürgermeisterin an der Spitze der steirischen Landeshauptstadt Graz. Eine von der KPÖ geführte Stadt in dem von der FPÖ regierten Bundesland – eine einzigartige politische Konstellation. Nun sind mehr als 225.000 Grazerinnen und Grazer aufgerufen, einen neuen Gemeinderat zu wählen. Wird der Grazer Sonderweg bestätigt oder ergeben sich neue politische Mehrheiten? Die Wahl in der zweitgrößten Stadt Österreichs gilt heuer als wichtiger politischer Stimmungstest. Welche Schlüsse lassen sich über die Stadtgrenzen hinaus ziehen?

Darüber diskutieren am Dienstag, dem 23. Juni 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der im Gemeinderat vertretenen Parteien im „ZIB Talk Spezial“ mit Moderator Stefan Lenglinger:

Elke Kahr, KPÖ

Kurt Hohensinner, ÖVP

Judith Schwentner, Die Grünen

René Apfelknab, FPÖ

Doris Kampus, SPÖ

Philipp Pointner, NEOS

Michael Winter, KFG

Außerdem beschäftigt sich am 23. Juni, um 21.05 Uhr in ORF 2, auch der „Report“ mit der Graz-Wahl. Am Wahlsonntag, dem 28. Juni, stehen um 16.00 Uhr und um 17.00 (bis 18.25 Uhr) zwei „ZIB Spezial“-Ausgaben zu „Graz hat gewählt“ auf dem Programm.

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