  • 22.06.2026, 10:55:02
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Lotto: Vierfachjackpot – am Mittwoch geht es um rund 4 Millionen Euro

Solo-Sechser bei Lotto Plus und 3 Joker – und alle Gewinne über win2day erzielt

Wien (OTS) - 

Wie sich doch die Ziehungen – und die Ergebnisse – gleichen: Wie auch schon am Mittwoch der Vorwoche gab es auch am vergangenen Sonntag Zahlen aus dem Einer-, Zehner-, Zwanziger-, Dreißiger- und Vierziger-Bereich, drei gerade und drei ungerade Zahlen, und drei Zahlen aus dem „unteren“ Bereich (bis 23) und drei aus dem „oberen“. Und wie auch schon am Mittwoch gab es auch am Sonntag keinen Sechser. Es war die vierte sechserlose Runde in Folge, und damit kommt am Mittwoch ein Vierfachjackpot mit einer Gewinnsumme von rund 4 Millionen Euro zur Ausspielung.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es diesmal gleich acht Gewinner:innen. Jeweils rund 15.700 Euro gehen je zweimal nach Niederösterreich und Vorarlberg, sowie je einmal nach Oberösterreich, Salzburg, in die Steiermark und an eine:n win2day-User:in.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag einen Solo-Sechser, der über die Spieleseite win2day erzielt wurde. Der richtige Tipp war der sechste von sechs gespielten auf einem Normalschein und bringt seinem Besitzer mehr als 265.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Mittwoch geht es um rund 200.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich ging es um einen Jackpot, und der wurde dreimal geknackt. Alle drei Joker-Gewinne zu jeweils mehr als 132.000 Euro gehen an Spielteilnehmer:innen, die ihre Tipps über die Spieleseite win2day abgegeben haben.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 21. Juni 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

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