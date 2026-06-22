  • 22.06.2026, 10:42:02
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„Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot“ am 25. Juni in ORF 2 und auf ORF ON

Silvia Schneider und Armin Assinger sind unterwegs in der Oststeiermark und präsentieren Ausflugstipps für jedes Bundesland

Wien (OTS) - 

Der Sommer ist da und rechtzeitig vor den Ferien stellen Silvia Schneider und Armin Assinger wieder sportliche, traditionelle, kulturelle – und auf jeden Fall sehenswerte – Aktivitäten und Attraktionen Österreichs vor. Die beiden sind in „Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot“ am Donnerstag, dem 25. Juni 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON in der Region Oststeiermark unterwegs. Es geht u. a. nach Herberstein, zum Stubenbergsee und hinauf zur Teichalm. Zusätzlich liefern Beiträge aus allen neun Bundesländern spannende Ausflugstipps.

Silvia und Armin helfen in der Tierwelt Herberstein unter Anleitung von Direktorin Karin Winkler tatkräftig mit. Am Stubenbergsee haben die beiden Gelegenheit, mit Sven Reiger surfen zu lernen, und danach Karl Kreiner, einem Imker in Passail, bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. Nach dem Besuch des Katerlochs, der tropfsteinreichsten Schauhöhle Österreichs in der Nähe von Weiz, wird es sportlich: In Fladnitz an der Teichalm gilt es, den Berg mit einem Mountain-Go-Kart zu bezwingen – talwärts! Schließlich geben die RibEye Boys, Robert Buchberger und Nino Sifkovits, Nachhilfe beim Grillen.

Ausflugstipps für die schönsten Regionen Österreich: Ob Goldwaschen in Heiligenblut (Kärnten), das Künstlerdorf Neumarkt an der Raab (Burgenland), eine Stand-up-Paddling-Tour am Alten Rhein (Vorarlberg), Wasserfall-Hopping im Zillertal (Tirol), Ballonfahren an der Apfelstraße (Steiermark), der Prater als größtes Outdoor-Gym der Stadt (Wien), der Naturpark Hochmoor Schrems (Niederösterreich), der Baumwipfelpfad Grünberg (Oberösterreich) oder eine Klamm-Wanderung (Salzburg) – Österreich hat im Sommer einiges zu bieten!

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