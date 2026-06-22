Start für „Seitenblicke Sommerbühne“ am 24. Juni in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Die kulturellen Höhepunkte des Sommers stehen ab 24. Juni 2026 immer mittwochs um 21.50 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON wieder im Mittelpunkt der „Seitenblicke Sommerbühne“. Christian Reichhold präsentiert in insgesamt zehn Ausgaben eine Zusammenfassung der Höhepunkte von Festspielen, Premieren und Events des Sommers zwischen Bodensee und Neusiedler See mit ihren Stars, Bühnenlieblingen und prominenten Gästen. Ein Dacapo der Sendung steht jeweils freitags um ca. 12.40 Uhr auf dem Programm von ORF 2. Weitere aktuelle „Seitenblicke“ auf Österreichs reichhaltiges Kulturleben an den kulturellen Hotspots des Sommers gibt es täglich um 20.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON.

Zum Auftakt am Mittwoch, dem 24. Juni, führt die „Seitenblicke Sommerbühne“ zu drei besonderen Kulturereignissen: Im Musikverein Graz steht Asmik Grigorian im Mittelpunkt, die Sommerspiele Melk präsentieren „Das Ministerium der Wahrheit“, und das Sommernachtskonzert Schönbrunn der Wiener Philharmoniker sorgte für einen glanzvollen musikalischen Start in den TV-Kultursommer.

Die nächsten Stationen der „Seitenblicke Sommerbühne“ sind unter anderem die Sommerarena Baden, die Rosenburg, die Schloss Spiele Kobersdorf, der Wiener Opernsommer, das Lehár Festival in Bad Ischl, das Grafenegg Festival sowie die Festspiele Reichenau. Weitere Höhepunkte des Festspielsommers kommen wieder von den Salzburger Festspielen, den Bregenzer Festspielen sowie aus Mörbisch und St. Margarethen.

Mehr zum Programm des heurigen ORF-Kultursommers sind unter https://presse.ORF.at abrufbar.