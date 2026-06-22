25 Jahre MQ: Das MuseumsQuartier startet in den großen Jubiläumsreigen

Wien (OTS) -

Das MuseumsQuartier feiert 25 Jahre MQ mit einem großen Jubiläumsreigen: Bei freiem Eintritt sind alle eingeladen, gemeinsam zu feiern und das MQ als Ort der Offenheit und Vielfalt zu erleben. Angefangen beim Familienfest „30 Jahre Ö1 Club x 25 Jahre MQ“ (28.06.) über das Open House im MQ Freiraum mit der Jubiläumsausstellung „Vision und Widerstand – Wie das MuseumsQuartier Wien veränderte“ (30.06.) bis zum Hof Kunst Fest (02.07.), dem Höhepunkt der 25-Jahre-Feierlichkeiten.

Beim Familienfest am 28.06., ab 12:00, in Kooperation mit Ö1 können sich Besucher:innen auf ein vielfältiges Kunst- und Kulturangeboten in den Häusern und Höfen freuen sowie auf exklusive Ö1-Sendungen live aus dem MQ. Das Bühnenprogramm sorgt bis in die Abendstunden für Unterhaltung.

Mit einem Open House am 30.06., 10:00 – 20:00, lädt das MQ bei freiem Eintritt in den MQ Freiraum, um die Jubiläumsausstellung „Vision und Widerstand – Wie das MuseumsQuartier Wien veränderte“ zu entdecken. Die Ausstellung erzählt die Geschichte des MQ und blickt zurück auf das größte Kulturbauvorhaben der zweiten Republik. Anhand von Skizzen, Architekturmodellen, Plänen, historischen Dokumenten, Zeitungsberichten und Schlagzeilen nachvollziehbar gemacht, wie intensiv um das heutige MQ gerungen wurde. Sowohl um 16:00 als auch um 18:00 können Besucher:innen im Zuge einer exklusiven Führung spannende Einblicke erhalten.

Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildet das Hof Kunst Fest am 02.07. ab 18:00. Das MQ bringt Highlights aus 25 Jahren Geschichte zurück und feiert gemeinsam mit Besucher:innen, Künstler:innen und den MQ Institutionen – Kunsthalle Wien, Leopold Museum, mumok, Tanzquartier Wien und den O-TÖNEN – einen besonderen Jubiläumsabend. Mit dabei sind Doris Uhlich, UCHE YARA, Dimitré Dinev & Band, Matt McCreary & Charles Auguste, Tutti Dilemma, Christoph Meier und Peter Sandbichler.

Infos 30 Jahre Ö1 Club x 25 Jahre MQ

Wann: 28.06., ab 12:00

Wo: MQ Haupthof

Eintritt Frei

Infos und Programm unter www.mqw.at/de/programm/30-jahre-o1-club-x-25-jahre-mq/

Infos Vision und Widerstand

Zeitraum: 30.06. – 25.01.27

Wo: MQ Freiraum

Open House am 30.06., 10:00 – 20:00

Führung um 16:00 & 18:00

Infos und Programm unter www.mqw.at/de/programm/events/mq-freiraum/open-house-vision-und-widerstand/20260630-1000/

Infos Hof Kunst Fest

Wann: Do. 02.07., ab 18:00

Wo: MuseumsQuartier Wien

Eintritt Frei

Infos und Programm unter www.mqw.at/de/programm/hof-kunst-fest/

Bilder zum Download unter www.mqw.at/presse