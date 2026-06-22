„Best Lunch“: Rund 23.000 Österreicher:innen küren die beliebtesten Mittagslokale des Landes

Wien (OTS) -

23.000 Stimmen, 6.700 heimische Lokale : Im Vergleich zu 2025 haben heuer mehr als doppelt so viele Menschen für ihr Lieblingslokal abgestimmt

Die Alte Metzgerei aus Linz gewinnt in Oberösterreich und österreichweit den „Best Lunch“ Award

Den zweiten Platz in Oberösterreich belegt das kulinario®, den dritten die MUNDWERKSTATT

Top 3 Österreichweit: Alte Metzgerei (OÖ), kulinario® (OÖ), El Gaucho (Wien)

23.000 Stimmen, ein Sieger: Wo gibt es Österreichs beliebtestes Mittagessen? Edenred ist dieser Frage gemeinsam mit Gault&Millau im Rahmen der Kampagne „Best Lunch“ auch dieses Jahr wieder nachgegangen und rief Menschen in ganz Österreich dazu auf, ihre Lieblingslokale zu wählen. Die breite Reaktion auf den Aufruf unterstreicht den Stellenwert, den das Mittagessen für die Österreicher:innen hat: Rund 23.000 Personen haben für über 6.700 heimische Restaurants abgestimmt. Der österreichweite Sieg geht heuer nach Oberösterreich: die Alte Metzgerei konnte ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen für sich entscheiden und holte den Best Lunch-Award in die Linzer Herrengasse.

Warum Mittagessen für Österreich so wichtig ist

Die große Resonanz zeigt klar: Für viele Österreicher:innen ist die Mittagspause weit mehr als nur eine kurze Unterbrechung des Arbeitsalltags – sie ist ein wichtiger Genussmoment und ein wesentlicher Teil unserer Kultur. Je knapp 1.000 Stimmen konnten allein das österreichweit erst- und zweitplatzierte Lokal für sich verzeichnen. Die Gewinnerbetriebe begeistern durchwegs mit herausragender Qualität, regionalen Zutaten und einem Ambiente, das Gäste immer wieder gerne zurückkehren lässt. Genau diese Mischung macht sie zu den beliebtesten Adressen für die Mittagspause.

Edenred als starker Partner für Gastronomie und lokale Wirtschaft

„Mit der Best Lunch-Initiative rücken wir nicht nur engagierte Gastronomiebetriebe ins Rampenlicht, sondern machen auch sichtbar, wie wichtig eine richtige Mittagspause ist. Europaweit führen wir dieses Voting bereits in elf Ländern erfolgreich durch, was den Wert eines ausgewogenen Mittagessens auch international unterstreicht “, erklärt Christoph Monschein, Geschäftsführer von Edenred Austria. „Ein gutes Essen und ein kurzer Abstand vom Arbeitsalltag tun Körper und Geist gut.“

Für heimische Lokale ist das ein Gewinn: Edenred verhilft mit dieser Initiative besonders kleinen und mittleren Betrieben zu mehr Sichtbarkeit und höherer Besuchsfrequenz. Das stärkt die regionale Wirtschaft und die lokale Wertschöpfung – und würdigt das Herzblut, das Österreichs Gastronom:innen in ihre Arbeit investieren.

Die prämierten Lokale dürfen künftig das „Best Lunch“-Siegel tragen und werden auf den Plattformen von Edenred vorgestellt. Zudem wird der Österreichsieger aus im Rahmen der jährlichen Gault&Millau-Guide-Verleihung offiziell gekürt und ausgezeichnet. „Das Mittagessen ist ein oft unterschätzter, aber zentraler Teil der österreichischen Genusskultur. Als Gault&Millau ist es uns ein Anliegen, Betriebe, die hier bereits Großartiges leisten, entsprechend zu würdigen. Mit der Best Lunch-Initiative von Edenred haben wir dafür den idealen Partner gefunden – wir freuen uns über die erfolgreiche Zusammenarbeit“, so Martina Hohenlohe, Herausgeberin von Gault&Millau Österreich.

Landessieg in Oberösterreich und „Best Lunch 2026“ in Österreich:

Dank zahlreicher Nominierungen der Österreicher:innen darf sich Alte Metzgerei in Linz nicht nur über den Landessieg in Oberösterreich, sondern gleich österreichweit über den begehrten Titel „Best Lunch 2026“ freuen. Das Restaurant überzeugte mit vielfältiger Auswahl, einem gemütlichen Ambiente und großer Beliebtheit bei Stammgästen. „Diese großartige Auszeichnung ist die Bestätigung für das, was wir täglich erfahren: Die Wertschätzung unserer Gäste für unsere Arbeit. Unser größter Dank gilt daher unseren Gästen, die uns diesen Erfolg ermöglicht haben“, sagt Michaela Walchshofer, Geschäftsführerin der Alten Metzgerei.

Die Top 3 in Oberösterreich werden ergänzt durch zwei weitere Linzer Lokale: das kulinario® in der Herrenstraße, das auch österreichweit zu den drei beliebtesten Lunch-Lokalen zählt, sowie die MUNDWERKSTATT in der Coulinstraße. Neben der Alten Metzgerei und dem kulinario® vervollständigt das El Gaucho am Rochusmarkt in Wien die österreichweite Top 3. Genaueren Einblick in die Top 10 der beliebtesten Lunch Lokale Österreichs gibt es hier: https://www.edenred.at/blog/top-10-restaurants-in-oesterreich-edenred-best-lunch-award-2026

Über Edenred

Edenred ist die führende digitale Plattform für Unternehmensdienstleistungen in den Bereichen Sozialleistungen und berufliche Mobilität. Das Unternehmen ist in 44 Ländern tätig und verbindet mehr als 60 Millionen Nutzer:innen mit über 2 Millionen Partnerhändlern über mehr als 1 Million Unternehmenskunden.

Edenred bietet digitale Lösungen für Mitarbeiter:innen (z.B. Essenszuschüsse, Geschenkkarten, Mobilität, Wellness), Flottenmanager:innen (z.B. Multi-Energie-, Wartungs-, Maut-, Park- und Pendlerlösungen) und Unternehmenszahlungen (z.B. virtuelle Karten).Getreu dem Leitbild der Gruppe, "Enrich connections. For good." verbessern diese Lösungen das Wohlbefinden und die Kaufkraft der Mitarbeiter:innenund verbessern das Leben von Berufskraftfahrenden. Sie fördern den Zugang zu gesünderen Lebensmitteln, umweltfreundlicheren Produkten und nachhaltigerer Mobilität. Zusätzlich steigern siedie Attraktivität und Effizienz von Unternehmen und beleben gleichzeitig den Arbeitsmarkt und die lokale Wirtschaft.

Die 12.000 Mitarbeiter:innen von Edenred setzen sich täglich dafür ein, die Arbeitswelt zu einem vernetzten Ökosystem zu machen, das jeden Tag sicherer, effizienter und verantwortungsbewusster wird.

Im Jahr 2025 verwaltete die Gruppe dank ihrer einzigartigen Technologie-Plattform ein Geschäftsvolumen von 49 Milliarden Euro, hauptsächlich durch mobile Anwendungen, Online-Plattformen und Karten.Edenred ist an der Pariser Börse Euronext notiert und in den folgenden Indizes enthalten: CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, Euronext Tech Leaders, FTSE4Good, DJSI Europe Index und DJSI World Index.Die in dieser Pressemitteilung erwähnten und dargestellten Logos und anderen Marken sind eingetragene Marken von Edenred S.A., ihren Tochtergesellschaften oder Dritten. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Eigentümer:innen nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Über Edenred Österreich

Edenred betreut in Österreich mehr als 3.000 Firmenkund:innen und Behörden und bietet rund 400.000 Arbeitnehmer:innen mit seinen Karten und Gutscheinen ein Netzwerk von mehr als 60.000 Einlösemöglichkeiten. Das Unternehmen ist in Österreich seit 1993 vertreten und beschäftigt aktuell mehr als 40 Mitarbeiter:innen am Standort Wien. Edenred unterstützt freiwillige Sozialleistungen für Unternehmen mit verschiedenen Services und versteht sich als ein Unternehmen, in dem soziale und ökologische Verantwortung ein zentraler Wert ist. www.edenred.at