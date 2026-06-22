GrECo Gruppe stärkt Vorstand mit neuem Ressort Expansion & Integration

Wien (OTS) -

Einführung eines vierten Vorstandsressorts „Expansion & Integration“ ab 1. Juli 2026

Markus Neubrand, MSc., wird in den Vorstand der GrECo International Holding AG berufen

Neue Funktion soll Wachstum, strategische Entwicklung und gruppenweite Integration vorantreiben

Die GrECo Gruppe, der führende unabhängige Risikoberater und Versicherungsmakler in CEE mit Hauptsitz in Wien, Österreich, setzt einen weiteren Schritt in ihrer organisatorischen Weiterentwicklung und schafft mit 1. Juli 2026 ein viertes Vorstandsressort mit der Bezeichnung Expansion & Integration. Damit setzt das Unternehmen einen klaren Fokus für strategische Expansion, Weiterentwicklung und gruppenweite Integration.

Markus Neubrand bringt M&A-Expertise und Familientradition in den Vorstand

Mit der Leitung des neuen Ressorts wird Markus Neubrand, MSc., betraut, der mit 1. Juli 2026 in den Vorstand der GrECo International Holding AG berufen wird. Der 33-jährige Wiener ist seit mehr als acht Jahren bei GrECo tätig und übernahm im Jänner 2024 die Leitung des Bereichs Mergers & Acquisitions. Er studierte International Business Management an der University of Surrey, wo er seinen Abschluss mit Auszeichnung erwarb. Darüber hinaus engagiert er sich als Vice Chairman of the Board der Jungen Industrie Wien. In seiner neuen Funktion wird er die weitere Entwicklung der Gruppe gezielt begleiten und zentrale Zukunftsthemen mit Blick auf Wachstum, Zusammenarbeit und Integration innerhalb der GrECo Gruppe vorantreiben. Als Teil der Eigentümerfamilie steht Markus Neubrand zudem für unternehmerische Kontinuität. Mit seiner Berufung in den Vorstand ist nun auch die dritte Generation der Familie Neubrand im Vorstand vertreten.

„GrECo ist seit jeher von unternehmerischer Kontinuität, Verantwortung und einem starken Miteinander geprägt. Diese Werte weiterzutragen und zugleich die nächsten Entwicklungsschritte der Gruppe aktiv mitzugestalten, ist für mich eine besondere Aufgabe und große Motivation“, sagt Markus Neubrand.

Wachstumskurs und strategische Expansion

Die Erweiterung des Vorstands erfolgt in einer Phase anhaltender Weiterentwicklung der Gruppe. In den vergangenen Jahren verzeichnete die GrECo Gruppe ein starkes Umsatzwachstum. Zugleich positionierte sich das Unternehmen aktiv im Bereich Mergers & Acquisitions, um seine regionale Präsenz zu stärken, spezielles Know-how auszubauen und seine langfristige Wettbewerbsfähigkeit weiter zu sichern.

Markus Neubrand verantwortet bereits den Bereich Mergers & Acquisitions bei GrECo. In dieser Funktion begleitete er unter anderem den Ausbau der M&A-Aktivitäten der Gruppe. Beispiele dafür sind Neugründungen in Nordmazedonien und Bosnien-Herzegowina sowie Übernahmen in Griechenland und Zypern. Ein besonderer Meilenstein war zudem die Akquisition von MAI im Jahr 2022 – die größte Akquisition in der Unternehmensgeschichte von GrECo.

Auch CEO Georg Winter sieht in der Erweiterung des Vorstands einen wichtigen Schritt für die Zukunft der Gruppe: „Wachstum braucht klare Strukturen, gemeinsame Orientierung und den Mut, Zukunft aktiv zu gestalten. Mit dem neuen Ressort schaffen wir genau diesen Rahmen und stärken gleichzeitig die Integration innerhalb der Gruppe.“