- 22.06.2026, 10:05:32
- /
- OTS0044
Gemeinsam gegen den politischen Islam
Muslimische Jugend Österreich (MJÖ) startet Bildungsoffensive
Terminaviso: Pressekonferenz zur Vorstellung des Projektes “Gemeinsam gegen den politischen Islam”, am 29.06.2026 (Einlass 10:00 Uhr, Beginn 10:30 Uhr)
Hinweis: Einlass nur nach vorheriger Akkreditierung unter [email protected]
Pressekonferenz: Gemeinsam gegen den politischen Islam
Datum: 29.06.2026, 10:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: APA Pressezentrum
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Muslimische Jugend Österreich
Amira El-Abd, MA
E-Mail: [email protected]
Website: https://mjoe.at/
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MJO