Wien (OTS) -

Terminaviso: Pressekonferenz zur Vorstellung des Projektes “Gemeinsam gegen den politischen Islam”, am 29.06.2026 (Einlass 10:00 Uhr, Beginn 10:30 Uhr)



Hinweis: Einlass nur nach vorheriger Akkreditierung unter [email protected]

Pressekonferenz: Gemeinsam gegen den politischen Islam

Datum: 29.06.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA Pressezentrum

Laimgrubengasse 10

1060 Wien

Österreich