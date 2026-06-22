  • 22.06.2026, 10:05:32
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  • OTS0044

Gemeinsam gegen den politischen Islam

Muslimische Jugend Österreich (MJÖ) startet Bildungsoffensive

Wien (OTS) - 

Terminaviso: Pressekonferenz zur Vorstellung des Projektes “Gemeinsam gegen den politischen Islam”, am 29.06.2026 (Einlass 10:00 Uhr, Beginn 10:30 Uhr)


Hinweis: Einlass nur nach vorheriger Akkreditierung unter [email protected]

Pressekonferenz: Gemeinsam gegen den politischen Islam

Datum: 29.06.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA Pressezentrum
Laimgrubengasse 10
1060 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Muslimische Jugend Österreich
Amira El-Abd, MA
E-Mail: [email protected]
Website: https://mjoe.at/

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[Montag, 29.06.2026, 10:30]

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