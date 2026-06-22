- 22.06.2026, 10:04:32
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- OTS0043
AVISO: Mediengespräch - Das 17. Popfest Wien präsentiert sein Programm
An die 50 Acts der aktuellen heimischen Pop-Generation am Wiener Karlsplatz von 23. bis 26. Juli
Bei einem Mediengespräch präsentiert das Festival das kommende Programm mit 50 avancierten Pop-Acts, aktuellen Locations und neuen Formaten.
Teilnehmer*innen:
- Begrüßung: Matti Bunzl (Direktor Wien Museum)
- Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler
- Christoph Möderndorfer (Festivalleitung)
- Sofie Royer (Kuratorin)
- Wolfgang Lehmann (Kurator)
- Robert Rotifer (Programmredaktion)
- Gabriela Hegedüs (Moderation)
- Live: Tamara Flores (Pop-Artist)
Mediengespräch - Das 17. Popfest Wien präsentiert sein Programm
- Datum: Donnerstag, 25. 6. um 11 Uhr
- Ort: Wien Museum, 4., Karlsplatz 8, Veranstaltungsraum 3. OG
- Url: http://www.popfest.at
Rückfragen & Kontakt
Max Zeller
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0650 / 9213158
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