  • 22.06.2026, 10:04:32
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  • OTS0043

AVISO: Mediengespräch - Das 17. Popfest Wien präsentiert sein Programm

An die 50 Acts der aktuellen heimischen Pop-Generation am Wiener Karlsplatz von 23. bis 26. Juli

Wien (OTS) - 

Bei einem Mediengespräch präsentiert das Festival das kommende Programm mit 50 avancierten Pop-Acts, aktuellen Locations und neuen Formaten.

Teilnehmer*innen:

  • Begrüßung: Matti Bunzl (Direktor Wien Museum)
  • Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler
  • Christoph Möderndorfer (Festivalleitung)
  • Sofie Royer (Kuratorin)
  • Wolfgang Lehmann (Kurator)
  • Robert Rotifer (Programmredaktion)
  • Gabriela Hegedüs (Moderation)
  • Live: Tamara Flores (Pop-Artist)

Mediengespräch - Das 17. Popfest Wien präsentiert sein Programm

  • Datum: Donnerstag, 25. 6. um 11 Uhr
  • Ort: Wien Museum, 4., Karlsplatz 8, Veranstaltungsraum 3. OG
  • Url: http://www.popfest.at

Rückfragen & Kontakt

Max Zeller
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0650 / 9213158

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Stadt Wien - Kommunikation und Medien (KOM)

Rückfragen & Kontakt

Max Zeller
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0650 / 9213158

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