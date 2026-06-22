RWR x Gusto Guerilla: Wiens coolster Sommerspaziergang

Wien (OTS) -

Gusto Guerilla und rot weiss rosé (RWR) laden zur Sip n' Snack Tour: Drei Abende im Sommer, sechs ausgewählte Wiener Top-Spots, heimische Winzer*innen zum Angreifen und Food Pairings, die überraschen.

Ab 11. Juli 2026 laden Gusto Guerilla und rot weiss rosé drei Mal gemeinsam zu einer Weinverkostung quer durch Wien: sechs sorgfältig ausgewählte Lokale, jeweils ein*e österreichische*r Winzer*in persönlich vor Ort, ein Probeschluck des Weins – und dazu ein feines Food Pairing der Wirt*innen. Wer mehr vom Wein will, kauft ihn direkt beim Lokal nach. Von 13 bis 20 Uhr, zu Fuß oder mit den Öffis, in eigenem Tempo, ohne fixen Startpunkt.

Kurz gesagt: der coolste Stadtspaziergang des Wiener Sommers.

„Wir wollten einen Rahmen schaffen, in dem österreichischer Wein einfach passiert – nicht erklärt wird, nicht präsentiert wird, sondern erlebt wird. Die Sip n' Snack Tour bringt Winzer*innen und Menschen zusammen, die vielleicht noch nie bewusst über Wein nachgedacht haben. Und genau das ist die schönste Art, eine neue Beziehung zu beginnen." — Lisa Liegl, rot weiss rosé

Denn eines ist klar: Wien trinkt Wein – und zwar lieber, als viele denken. Eine aktuelle Studie der Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM) unter über 700 Österreicher*innen zwischen 20 und 35 Jahren zeigt: Zwei Drittel dieser Generation trinken zumindest gelegentlich Wein – und damit ist Wein das beliebteste alkoholische Getränk der Altersgruppe, noch vor Bier und Cocktails. Was fehlt, sagt dieselbe Studie, sind zugängliche Momente. Orte, an denen österreichischer Wein ohne Schwellenangst, ohne Fachjargon und ohne steife Atmosphäre erlebt werden kann.

Die Sip n' Snack Tour ist genau diese Gelegenheit.

Gusto Guerilla kuratiert die Lokale mit der Handschrift, für die das Wiener Stadtentdeckungs-Format seit 2021 bekannt ist: Inhaber*innengeführte Lokale zeigen in kleinen Kostproben ihr Können. Die vollständige Liste der Lokale wird vier Tage vor der Tour bekanntgegeben. „Wir richten den Scheinwerfer auf Orte, die man kennen sollte – und auf Weine, die man probiert haben sollte. Dass beides an einem Abend passiert, macht die Sip n' Snack Tour zu etwas, das Wien im Sommer braucht“, sagt Stefan Knoll, Gründer der Gusto Guerilla.

Die Sip n' Snack Tour findet an drei Terminen statt:

11. Juli 2026 · 13–20 Uhr

25. Juli 2026 · 13–20 Uhr

8. August 2026 · 13–20 Uhr

Ticket-Preis: Ꞓ 49,– (Frühbucher-Preis, regulär Ꞓ 59,–)

Buchung: www.gustoguerilla.at

Im Ticket enthalten: 6 Weinverkostungen mit heimischen Winzer:innen, 6 kulinarische Kostproben, Google-Maps-Route. Vegetarische Option bei fleischigen Kostproben immer verfügbar.

Rückfragen & Bildmaterial Gusto Guerilla:

Mag. Nunu Kaller - think kallerful!

0664 437 14 55

[email protected]

Preysinggasse 7-9/7 - 1150 Wien

Über rot weiss rosé

rot weiss rosé (RWR) ist eine Marke der Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM). Sie bringt österreichischen Wein dorthin, wo die 20- bis 35-Jährigen sind: in Experiences, Events und Alltagsmomente – mutig, bewusst und alles außer fad. rotweissrose.wine

Über Gusto Guerilla

Gusto Guerilla ist seit 2021 Wiens beliebtester Kurator für kulinarische Stadtentdeckungen. Das Wiener Startup bringt bis zu 300 Teilnehmer:innen pro Tour durch ausgewählte, inhabergeführte Lokale – nachhaltig, persönlich, überraschend. Touren in Wien, Graz und Innsbruck. www.gustoguerilla.at

Über die ÖWM

Die Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM) ist eine Servicegesellschaft für die österreichische Weinwirtschaft mit Sitz in Wien. Sie wurde 1986 gegründet und unterstützt und koordiniert die strategischen Bemühungen der österreichischen Weinwirtschaft um Qualität und Verkauf. Im Inland ist es das Ziel der ÖWM, die hohen Marktanteile des heimischen Weins zu halten. Parallel soll der Weinexport weiter gesteigert werden, wobei die Wertschöpfung im Vordergrund steht.