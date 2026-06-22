APA-Comm analysierte KI-Ergebnisse zu Geheimfavoriten der WM 2026

Wien (OTS) -

Österreich steht bei der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf der Liste der Geheimfavoriten – zumindest, wenn man führende KI-Systeme wie ChatGPT, Google AI Mode oder Perplexity befragt. Zum Stichtag 10. Juni 2026 führt Norwegen mit insgesamt 548 Erwähnungen das Ranking der KI-Geheimfavoriten an. Dahinter folgen Japan (547) und Marokko (529) nahezu gleichauf. Auf den Plätzen vier und fünf liegen Kolumbien (357) und Ecuador (288). Österreich belegt mit 242 Erwähnungen Rang sechs.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Medienbeobachters und PR-Dienstleisters APA-Comm. Für die Untersuchung wurde führenden KI-Modellen über einen Zeitraum von drei Wochen jeden zweiten Tag ein Katalog von 25 Fragen zu möglichen Überraschungsteams der Fußball-WM vorgelegt. Top-Favoriten auf den WM-Titel wurden in der Analyse bewusst ausgeklammert.

Norwegen, Japan und Marokko bilden die Spitzengruppe

Mit lediglich einer Erwähnung Unterschied führen Norwegen und Japan das KI-Ranking gleichauf an. Beide Nationen werden von den Modellen regelmäßig als Teams genannt, die über genügend Qualität verfügen, um etablierte Fußballgrößen zu überraschen. Bei Norwegen stehen vor allem die individuelle Klasse rund um Erling Haaland sowie die starke Qualifikation im Fokus der Antworten. Das japanische Team wiederum überzeugt die KI-Systeme durch taktische Disziplin, technische Stärke und sein schnelles Umschaltspiel. Auch Marokko erreicht eine hohe Platzierung. Der aktuelle Afrika-Cup-Sieger bildet damit gemeinsam mit Norwegen und Japan die Spitzengruppe der KI-Geheimfavoriten für die Fußball-WM 2026.

Österreich bei Google unter den Top 3

Ein Blick auf die einzelnen KI-Such- und Antwortsysteme zeigt deutliche Unterschiede in der Bewertung. Während manche Modelle Österreich im erweiterten Kreis der Geheimfavoriten einordnen, positionieren einzelne Google-Systeme Österreich sogar auf Platz drei der aussichtsreichsten Überraschungskandidaten des Turniers.

Starke Nationalmannschaft

In einer weiteren Analyse erhielten die KI-Systeme 25 Fragen zu den Stärken der österreichischen Nationalmannschaft. Bemerkenswert ist hier die hohe Übereinstimmung der Antworten der KI-Modelle. Am häufigsten als Stärken genannt werden das intensive Pressing (83 Nennungen), die gewonnene Qualifikationsgruppe (74), die mannschaftliche Geschlossenheit (62) sowie eine klare Spielidee (58). Darüber hinaus verweisen die Modelle regelmäßig auf die taktische Flexibilität des Teams, die hohe Laufbereitschaft und die Fähigkeit, auch gegen individuell stärker besetzte Mannschaften konkurrenzfähig zu sein. Insgesamt entsteht in den KI-Antworten das Bild eines Teams, das weniger von Einzelstars als vielmehr von einem klaren System und einer starken Struktur lebt.

KI-Systeme tragen zunehmend zur Wahrnehmung bei

Die Ergebnisse zeigen, dass generative KI-Systeme nicht immer ein einheitliches Bild zeichnen. Ihre Antworten liefern Hinweise darauf, welche Bilder, Begriffe und Gewichtungen in diesen Systemen sichtbar werden und damit beeinflussen, wie Themen wahrgenommen und priorisiert werden. Zugleich müssen KI-Ergebnisse stets kritisch betrachtet und kontextualisiert werden, da KI-Systeme zu Halluzinationen neigen.

Methodik

Für die Untersuchung entwarf APA-Comm in Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner und Wiener Start-up Rankscale auf Basis der zentralen Fragen „Wer sind die Geheimfavoriten der WM 2026?“ und „Was sind die Stärken der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft?“ jeweils 25 themenspezifische Subfragen. Daraus entstand ein Katalog von insgesamt 50 Fragen, der die Untersuchungsfelder aus unterschiedlichen Perspektiven und Nutzungsszenarien abbildet. Über einen Zeitraum von drei Wochen wurden diese Fragen vor Beginn der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 führenden Large Language Models (LLMs) gestellt, darunter Systemen und Modellen von OpenAI, Google und Perplexity.

Im Rahmen des Monitorings wurden die generierten Antworten systematisch ausgewertet. Analysiert wurde insbesondere, welche Nationen in den Antworten genannt wurden und mit welcher Häufigkeit dies erfolgte. Zusätzlich wurden die von den Modellen verwendeten positiven Attribute, Themen und Schlüsselbegriffe erfasst, um die Wahrnehmung und Positionierung der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft innerhalb der KI-generierten Antworten zu untersuchen. Ehemalige Weltmeister-Nationen wurden bewusst von der Analyse ausgeschlossen, um den Fokus auf potenzielle Außenseiter und Überraschungsteams der Fußball-WM 2026 zu legen.

KI-Geheimfavoriten zur Fußball-WM 2026

1. Rang: Norwegen (548 Erwähnungen)

2. Rang: Japan (547 Erwähnungen)

3. Rang: Marokko (529 Erwähnungen)

4. Rang: Kolumbien (357 Erwähnungen)

5. Rang: Ecuador (288 Erwähnungen)

6. Rang: Österreich (242 Erwähnungen)

Über APA-Comm

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