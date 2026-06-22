Rekordinteresse und starke Signale: 19 Unternehmen für den TRIGOS 2026 nominiert

Wien (OTS) -

Rekordjahr für den TRIGOS: 180 Einreichungen für 2026

180 Einreichungen für 2026 19 Unternehmen mit nachhaltigen Projekten aus ganz Österreich nominiert

Sechs Kategorien im Fokus: Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Initiativen, Social Innovation & Future Challenges, Vorbildliche Projekte, Klimaschutz, Regionale Wertschaffung und Internationales Engagement

Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Initiativen, Social Innovation & Future Challenges, Vorbildliche Projekte, Klimaschutz, Regionale Wertschaffung und Internationales Engagement Alle nominierten Projekte und Jurybegründungen: Nominierte Unternehmen 2026

Nominierte Unternehmen 2026 Bildmaterial zum Download: Nominierungen nationaler TRIGOS 2026

Nominierungen nationaler TRIGOS 2026 Save the date: Am 1. Oktober 2026 werden bei der TRIGOS Gala im Kuppelsaal der TU Wien die Gewinnerinnen und Gewinner gekürt; ein einzigartiges Networking-Event der österreichischen Nachhaltigkeitsszene

Mit 180 Einreichungen, so vielen wie seit 13 Jahren nicht mehr, setzt die österreichische Wirtschaft ein kraftvolles Zeichen: Nachhaltiges Wirtschaften ist eindeutig in der Breite angekommen. Gerade in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld zeigt sich zunehmend, dass nachhaltige Strategien auch zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit beitragen – etwa durch mehr Ressourceneffizienz, stabile Lieferketten und langfristige Kostenreduktion.

Der TRIGOS, Österreichs renommierteste Auszeichnung für verantwortungsvolles Wirtschaften, präsentiert nun jene 19 Unternehmen, die mit ihren Projekten besonders überzeugen konnten. In sechs Kategorien, von Klimaschutz über soziale Innovation bis hin zu regionaler Wertschaffung, zeigen die Nominierten, wie unternehmerische Verantwortung heute konkret gelebt wird: innovativ, wirksam und zukunftsorientiert.

„Diese beeindruckende Zahl erfüllt uns mit großem Stolz: Verantwortungsvolles Wirtschaften ist schon lange kein Nischenthema mehr“, betont Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung. „Angesichts steigender Kosten, geopolitischer Unsicherheiten und wachsender regulatorischer Anforderungen setzen Unternehmen auf nachhaltige Lösungen, um Effizienzpotenziale zu heben und Risiken in ihren Lieferketten besser zu steuern.“

Seit 22 Jahren macht der TRIGOS Unternehmen sichtbar, die wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlicher und ökologischer Verantwortung verbinden und damit Orientierung für eine nachhaltige Transformation der österreichischen Wirtschaft geben. Besonders erfreulich ist, dass rund die Hälfte der Einreichungen 2026 von neuen Unternehmen stammt; ein starkes Signal für die wachsende Dynamik.

Eine 15-köpfige Fachjury mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft prüfte die Vielzahl an Einreichungen in einem mehrstufigen Verfahren: von der Vorauswahl über Einzelbewertungen bis zur intensiven Jurydiskussion. Bewertet wurden sowohl die Projekte als auch der Umgang im Kerngeschäft des Unternehmens. Das Ergebnis: 19 herausragende Nominierungen in sechs Kategorien.

Das sind die 19 Nominierungen für den TRIGOS 2026:

Kategorie Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiter-Initiativen

PALFINGER AG: Mental Health Awareness Campaign

AllesWirdGut Architektur ZT GmbH: Arbeit besser planen. Zukunftsfest.

Pohl Metall GmbH: Golden Oldies... Arbeitsplätze und Wertschätzung für unsere „Special Forces“

Kategorie Social Innovation & Future Challenges

AfB mildtätige und gemeinnützige Gesellschaft zur Schaffung von Arbeitsplätzen für behinderte Menschen mbH: Kreislaufwirtschaft mit Sozialem Impact

PORR AG: CO₂-speichernder Radweg aus Pflanzenkohle

equalizent Schulungs- u. Beratungs GmbH: „HANDS UP - Erlebnis Gebärdensprache“ Eine Ausstellung, die nachhaltig verändert

Kategorie Vorbildliche Projekte

Teufelberger Fiber Rope GmbH: Recycling von gebrauchten Seilen unserer Kunden

Philips Austria GmbH: Living Factory Philips Klagenfurt – Industriefläche wird Lebensraum

Ernst Derfeser GmbH: Wasserkreislauf im Produktionsprozess

Kategorie Klimaschutz

RENOWATE: Klimaneutraler Wohnraum durch Serielle Sanierung in der Arenberggasse in Wien

Silhouette International Schmied AG: Der Abschied vom Fossilen – drei Hebel für systemische CO2-Reduktion

GIG Karasek GmbH: CompriVap - Dampferzeugung mittels industrieller Abwärmenutzung

Anexia Holding GmbH: Anexia Rail - intelligente Personal- und Logistikplanung für mehr ökologische und soziale Nachhaltigkeit im Schienenverkehr

Kategorie Regionale Wertschaffung

Dorfladenbox GmbH: Regional - Nachhaltig - Fair

Vetterhof GmbH: Landwirtschaft als kooperatives Netzwerk

Landesverband Urlaub am Bauernhof Kärnten: 35 Jahre Urlaub am Bauernhof/30 Jahre Urlaub auf der Alm

Kategorie Internationales Engagement

MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH: Empowering the Hearing Healthcare Sector in Developing and Emerging Countries

AMABO GMBH: AMABO Öko Dachziegel aus Sand und Recycling-Plastik

CONA Solar GmbH: Mehr Wirkung, mehr Teilhabe, weniger CO 2 – Weiterentwicklung unseres ökosozialen Kerngeschäfts

Wir gratulieren den nominierten Unternehmen herzlich!

Am 1. Oktober 2026 werden im Kuppelsaal der TU Wien die diesjährigen TRIGOS-Gewinnerinnen und -Gewinner feierlich bekanntgegeben. Die TRIGOS Gala zählt zu den zentralen Treffpunkten der österreichischen Nachhaltigkeitsszene: Führungspersönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft kommen zusammen, um sich auszutauschen, sich inspirieren zu lassen und neue Impulse für verantwortungsvolles Wirtschaften zu setzen (Anmeldung ab August über die TRIGOS Webseite möglich).

Weitere Informationen zu den nominierten Projekten, Jurybegründungen und Bildmaterial finden Sie hier: https://trigos.at/nominierte-unternehmen-2026/

Regionaler TRIGOS

Ergänzend zur bundesweiten Auszeichnung wird der TRIGOS auch 2026 wieder auf regionaler Ebene vergeben. In Kärnten und Tirol werden Unternehmen vor den Vorhang geholt, die mit ihrem Engagement nachhaltige Entwicklung in ihren Regionen aktiv vorantreiben und Verantwortung übernehmen.

Weitere Informationen sowie die regionalen Nominierungen finden Sie hier: regionaler TRIGOS

Die TRIGOS-Trägerschaft und Partnerinnen und Partner

Der TRIGOS wird von einer einzigartigen Trägerschaft getragen: Industriellenvereinigung, Caritas, respACT - austrian business council for sustainable development, Österreichisches Rotes Kreuz, Umweltdachverband und Wirtschaftskammer Österreich.

Partner des TRIGOS 2026 sind unter anderem der Fachverband für Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT), die Außenwirtschaft Austria, die Austrian Development Agency sowie die BKS Bank AG. Darüber hinaus danken wir den „TRIGOS-Friends“ IKEA Austria GmbH und Bundesimmobiliengesellschaft für ihre Unterstützung.

Der TRIGOS ist gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus, des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, sowie des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.

Regional bedankt sich der TRIGOS bei der BKS Bank AG in Kärnten sowie bei der Wirtschaftskammer Tirol für die Umsetzung in den Bundesländern.

Mehr zu unseren Trägerinnen und Trägern und Partnerinnen und Partnern hier: https://trigos.at/partner/wer-unterstuetzt-trigos/

DANKE an alle Einreicherinnen und Einreicher, Partnerorganisationen, Unterstützerinnen und Unterstützer, Jurymitglieder und all jene, die unsere nachhaltige und zukunftsfähige Gesellschaft aktiv mitgestalten!

www.trigos.at