Push-Benachrichtigung bei e-Rezepten - neu in der Meine ÖGK-App

Wien (OTS) -

Die Meine ÖGK-App wächst: Mit über einer Million Downloads hat sich die App der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) als fester Bestandteil des digitalen Gesundheitsalltags etabliert. Monatlich greifen über 200.000 Versicherte aktiv auf die umfangreichen digitalen Services zurück.

Digitale Services erleichtern Alltag der Versicherten

Die Nutzungszahlen belegen eine breite Akzeptanz: Allein im ersten Quartal 2026 wurden über 230.000 Rechnungen über die Meine ÖGK-App eingereicht und mehr als 100.000 Versicherungsdatenauszüge digital erstellt. Funktionen wie Terminbuchung, digitales Postfach und Apothekensuche werden regelmäßig von unseren Versicherten in Anspruch genommen.

Die digitalen Kontakte erreichen mittlerweile eine vergleichbare Größenordnung wie die persönliche Besuche in den Kundenservicestellen, das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass unsere Versicherten digitale Wege zunehmend als einfache Alternative im Alltag wahrnehmen.



„Eine Million Downloads sind für uns mehr als nur eine Zahl. Dahinter stehen Menschen, die darauf vertrauen, dass wir den Zugang zu Gesundheitsleistungen einfacher machen. Dieses Vertrauen nehmen wir ernst“, sagt Generaldirektor der Österreichischen Gesundheitskasse Bernhard Wurzer.



Push Benachrichtigung bei e-Rezepten

Die ÖGK entwickelt die App für ihre 7,6 Millionen Versicherte kontinuierlich weiter. Neu ist seit dem letzten Update die Push-Benachrichtigung für e-Rezepte: Die Nutzer*innen erhalten automatisch eine Nachricht, sobald ihr e-Rezept von ihrer Ärztin oder ihrem Arzt ausgestellt wurde. Damit wissen die Versicherten sofort, wann sie ihr Medikament in der Apotheke mit der e-card bekommen.



e-card in der Meine ÖGK-App

Auch die e-card wurde zuletzt in die App integriert. Versicherte können mit der Meine ÖGK-App die e-card direkt am Smartphone vorweisen, in den Ordinationen und Apotheken sind technische Änderungen nicht nötig.

Sicher und zugänglich

Für den Zugriff auf persönliche Gesundheitsdaten und die Einreichung von Rechnungen erfolgt die Anmeldung über die ID Austria. Viele Informations- und Serviceangebote sind auch ohne Anmeldung nutzbar. Die App ist kostenlos im App Store und Google Play verfügbar.

Mehr Informationen unter www.oegk.at/app