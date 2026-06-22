AVISO: Morgen Dienstag, 23. Juni 2026, AK Pressekonferenz: Mietabzocke trotz Mietbremsen!

Neue AK Berechnungen zeigen alarmierende Ergebnisse für das Wohnen in privaten Altbauten

Wien (OTS) - Trotz Mietbremsen schlägt die Mietfalle in befristet vermieteten privaten Altbauwohnungen zu. Neue AK Berechnungen zeigen alarmierende Ergebnisse: Die meisten Mieter:innen zahlen Monat für Monat viel zu viel. Sich wehren ist schwierig, wenn man in der Wohnung bleiben möchte. Für Vermieter:innen ist Mietwucher meist ohne Konsequenzen. Warum und wie viele Tausende Euro Mieter:innen zu viel zahlen, welche Fälle Mieter:innen der AK Wohnrechtsberatung schildern und was sich ändern muss, darüber informieren bei einer Pressekonferenz Thomas Ritt, Leiter der AK Abteilung Kommunalpolitik und Wohnen Lukas Tockner, Abteilung Kommunalpolitik und Wohnen Dienstag, 23. Juni 2026, 10.00 Uhr AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock 1040 Wien, Plößlgasse 2 Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter wien.arbeiterkammer.at/mietwucher mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an [email protected].

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