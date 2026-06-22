  • 22.06.2026, 09:22:02
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Noch drei Juni-Premieren beim Theaterfest Niederösterreich

Hollywood auf der Rosenburg, Operette in Baden, Nestroy in Schwechat

St. Pölten (OTS) - 

Mit „Sugar – Manche mögen’s heiß“ bietet die Sommernachtskomödie Rosenburg heuer ab Donnerstag, 25. Juni, Hollywood-Flair; die Premiere der Komödie mit Musik von Peter Stone beginnt um 19 Uhr. Auf die Bühne gebracht wird die als Film von Billy Wilder aus dem Jahr 1959 mit Tony Curtis, Jack Lemmon und Marilyn Monroe bekannt gewordene Geschichte und zwei Männer in Frauenkleidern in einer Girl-Band von Okan Cömert, Daniel Keberle, Adriana Zartl u. a. (Regie: Marcus Ganser). Gespielt wird im Theaterzelt auf der Rosenburg bis 9. August, jeweils Freitag und Samstag ab 19 Uhr bzw. Sonntag ab 18 Uhr sowie an den Samstagen 27. Juni und 11. Juli auch ab 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0664/1630543, e-mail [email protected] und www.sommernachtskomoedie.at.

Am Freitag, 26. Juni, folgt ab 19.30 Uhr in der Sommerarena der Bühne Baden Carl Zellers Operette „Der Vogelhändler“ (Regie: Michael Lakner, musikalische Leitung: Michael Zehetner). In der ersten Sommerproduktion unter der neuen künstlerischen Leitung von Andreas Gergen sorgen Clemens Kerschbaumer, Verena Tranker, Natalia Ushakova, Oliver Baier u. a. für Liebeswirren und humorvolle Intrigen, Wiener Charme und unvergessliche Melodien. Folgetermine: 2., 8., 9., 17., 18., 25., 29. und 31. Juli sowie 6., 8., 12., 19., 20. und 27. August jeweils ab 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02252/22522, e-mail [email protected] und www.buehnebaden.at.

Am Samstag, 27. Juni, laden dann die Nestroy Spiele Schwechat ab 20.30 Uhr zur Premiere von Johann Nestroys Posse „Mein Freund“ in einer Inszenierung des Intendanten Christian Graf in den Schlosshof der Rothmühle. Gezeigt wird die Gesellschaftssatire voller Sprachwitz und treffender Blicke auf menschliche Schwächen, falsche Freundschaften und soziale Abhängigkeiten von Sophie Gerold, Paul Graf, Florian Haslinger, Michelle Haydn, Bruno Reichert, Marie Christine Reisinger u. a. Folgetermine: bis 1. August jeweils Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag ab 20.30 Uhr sowie zusätzlich am Sonntag, 19. Juli, ab 18 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 0650/4723212, e-mail [email protected] und www.nestroy.at.

Nähere Informationen und die kostenlose Programmbroschüre für das gesamte Theaterfest Niederösterreich unter 0664/1888018, e-mail [email protected] und www.theaterfest-noe.at.

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Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn
Telefon: 02742/9005-12175
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