Ausflugshighlights mit der Waldviertelbahn zu Sommerbeginn

St. Pölten (OTS) -

Das Ausflugsprogramm der Waldviertelbahn bietet im Juni und Juli besondere Highlights für große und kleine Gäste: Vom Zaubererzug mit Magic Leo, dem Knödel- und Alpakaexpress, Schrammelklangexpress bis zum Dampfzug mit Oldtimern (Mopeds und Motorräder) und einer Fahrt zum Weitraer Bierkirtag ist für jeden Geschmack etwas dabei.

„Jede Fahrt mit unserer traditionsreichen Waldviertelbahn ist eine Reise voller Entdeckungen. Mit Themenfahrten speziell für Kinder und Familien, für Eisenbahn-Nostalgiker oder Kulinarikfreunde bietet die traditionsreiche Schmalspurbahn jede Menge attraktive Möglichkeiten, die Freizeit zu genießen und gleichzeitig die herrliche Kulisse des schönen Waldviertels auf Schiene zu entdecken“, informiert NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Die Waldviertelbahn verkehrt zwischen Gmünd, Groß Gerungs und Litschau. In der Saison 2026 ist sie bis 26. Oktober für die Gäste unterwegs und verkehrt in den Ferien täglich. Die Nostalgie-Dampflok dampft auch abseits der Themenfahrten durch das Waldviertel. „An der über 125 Jahre alten Strecke liegen viele touristische Geheimtipps und Erlebnishalte. Die Fahrt mit unserer Waldviertelbahn ist eine wahre Entdeckungsreise für die ganze Familie. Mit ermäßigten Tarifen für KlimaTicket-Besitzer, verschiedenen Kombitickets, Kinderangeboten, kostenloser Fahrradmitnahme bei Vorreservierung und sehr gut getakteten Anschlussverbindungen bietet unser Schmalspurjuwel im Hohen Norden eine spannende Zeit für unsere Ausflugsgäste“, ergänzen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.

Alle Themenfahrten der Waldviertelbahn sind unter www.waldviertelbahn.at/themenfahrten abrufbar.

Weitere Informationen: Katharina Heider-Fischer, MSc., Kommunikation NÖVOG & Niederösterreich Bahnen, Tel.: +43/2742 360 990-1311, Mobil: +43/676 566 24 53, E-Mail: [email protected]