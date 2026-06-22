Terminerinnerung: Seniorenrats-Pressekonferenz mit Ingrid Korosec und Birgit Gerstorfer zu Ergebnissen der Seniorenratssitzung

Wien (OTS) -

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden herzlich erinnert an die

Pressekonferenz des Österreichischen Seniorenrates

Datum: Mittwoch, 24.06.2026, 10:00

Ort: Café Landtmann, Löwel-Zimmer

Universitätsring 4, 1010 Wien

Präsidentin LAbg Ingrid Korosec und Präsidentin Birgit Gerstorfer, MBA werden zu den Ergebnissen der jüngsten Seniorenratssitzung Stellung nehmen.

Es wird um Anmeldung per E-Mail an [email protected] gebeten.