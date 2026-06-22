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Terminerinnerung: Seniorenrats-Pressekonferenz mit Ingrid Korosec und Birgit Gerstorfer zu Ergebnissen der Seniorenratssitzung
Mittwoch, 24. Juni um 10 Uhr
Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden herzlich erinnert an die
Pressekonferenz des Österreichischen Seniorenrates
Datum: Mittwoch, 24.06.2026, 10:00
Ort: Café Landtmann, Löwel-Zimmer
Universitätsring 4, 1010 Wien
Präsidentin LAbg Ingrid Korosec und Präsidentin Birgit Gerstorfer, MBA werden zu den Ergebnissen der jüngsten Seniorenratssitzung Stellung nehmen.
Es wird um Anmeldung per E-Mail an [email protected] gebeten.
Rückfragen & Kontakt
Österreichischer Seniorenrat
Mag. Wolfgang Braumandl
Telefon: +43 1 8923465
E-Mail: [email protected]
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