Vom Wareneingang bis zum Versand: Elektrifizierung wird zum neuen Standard

Wien/Laxenburg (OTS) -

Die Elektrifizierung der Intralogistik schreitet mit hoher Geschwindigkeit voran. Was vor wenigen Jahren noch auf einzelne Anwendungen beschränkt war, entwickelt sich heute zum neuen Standard: Moderne Lager- und Logistikprozesse lassen sich bereits vollständig mit elektrisch betriebenen Flurförderzeugen auf Basis von Lithium-Ionen-Technologie abbilden. Toyota Material Handling zählt dabei zu den Vorreitern dieser Entwicklung und bietet eines der umfassendsten Lithium-Ionen-Portfolios der Branche.

„ Die Elektrifizierung der Flotte ist keine Zukunftsoption mehr, sondern bereits heute eine strategische Notwendigkeit “, betont Dipl.-Ing. Josef Dax, Director Sales & Logistics Solutions bei Toyota Material Handling Austria. „ Unternehmen profitieren von geringeren Betriebskosten, höherer Energieeffizienz und einer deutlich verbesserten Verfügbarkeit ihrer Fahrzeuge. “

Durchgängige Elektrifizierung entlang des gesamten Materialflusses

Während Elektroantriebe lange Zeit vor allem im klassischen Lagerbetrieb eingesetzt wurden, ermöglicht die heutige Generation von Lithium-Ionen-Fahrzeugen die Elektrifizierung sämtlicher Prozessschritte entlang der innerbetrieblichen Logistikkette. Vom Wareneingang über Transport, Lagerung und Kommissionierung bis hin zum Versand lassen sich heute komplette Materialflüsse emissionsarm, energieeffizient und wirtschaftlich betreiben.

Für Unternehmen bedeutet das weit mehr als den Austausch einzelner Fahrzeuge. Gefragt sind ganzheitliche Lösungen, bei denen Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur und Energiemanagement optimal aufeinander abgestimmt sind. Genau hier setzt Toyota Material Handling mit einem durchgängigen Portfolio an, das alle Bereiche moderner Lager- und Distributionszentren abdeckt.

Vom Wareneingang bis zum Versand: Ein durchgängig elektrischer Lagerprozess

Wie sich ein vollständig elektrifizierter Materialfluss in der Praxis umsetzen lässt, zeigt das breite Lithium-Ionen-Portfolio von Toyota Material Handling. Bereits beim Wareneinbang übernehmen BT Levio Niederhubwagen den schnellen und effizienten Transport angelieferter Waren. Für Ein- und Auslagerung in unterschiedlichen Regalhöhen kommen BT Staxio Hochhubwagen sowie BT Reflex Schubmaststapler zum Einsatz.

In der Kommissionierung sorgen BT Optio Kommissionierer für kurze Wegzeiten und hohe Produktivität. Die Versorgung von Produktionsbereichen und Lagerzonen übernehmen BT Movit Schlepper, während Traigo Elektro-Gegengewichtsstapler Be- und Entladevorgänge sowie den Versand abdecken.

Damit lässt sich heute der gesamte Materialfluss mit einer einheitlichen Lithium-Ionen-Technologie realisieren – und zwar ohne Batteriewechsel, ohne lokale Emissionen sowie mit deutlich reduziertem Energieaufwand.

Wirtschaftlichkeit treibt den Wandel

Die steigende Nachfrage nach elektrisch betriebenen Flurförderzeugen wird vor allem durch wirtschaftliche Faktoren getragen. Neben sinkenden Energiekosten überzeugen Lithium-Ionen-Systeme durch geringeren Wartungsaufwand und eine höhere Fahrzeugverfügbarkeit.

Besonders im Mehrschichtbetrieb zeigen sich die Vorteile der Technologie. Dank sogenannter Opportunity-Charging-Konzepte können Batterien während kurzer Arbeitsunterbrechungen geladen werden. Aufwendige Batteriewechsel, Reservebatterien oder separate Batterieräume entfallen. Gleichzeitig erreichen moderne Lithium-Ionen-Batterien eine deutlich längere Lebensdauer als konventionelle Blei-Säure-Systeme.

Hinzu kommt eine höhere Energieeffizienz: Lithium-Ionen-Batterien benötigen weniger Energie für denselben Arbeitseinsatz und tragen damit zur Senkung der Betriebskosten sowie der CO₂-Emissionen bei.

Energie wird Teil der Intralogistik

Mit der zunehmenden Elektrifizierung rückt auch die Energieversorgung stärker in den Fokus. Fragen der Netzkapazität, Lastspitzen und Ladeinfrastruktur gewinnen insbesondere in größeren Logistikstandorten an Bedeutung.

Toyota Material Handling verfolgt daher einen ganzheitlichen Ansatz, der Fahrzeugflotte, Ladeinfrastruktur und Energiemanagement gemeinsam betrachtet. Intelligente Ladesysteme, digitale Flottenmanagementlösungen sowie die Integration von Photovoltaik-Anlagen und Energiespeichern schaffen die Grundlage für einen wirtschaftlichen und nachhaltigen Betrieb.

„ Energie wird zunehmend zum integralen Bestandteil moderner Intralogistiklösungen “, erklärt Josef Dax. „ Die intelligente Verknüpfung von Energieerzeugung, -speicherung und -verbrauch wird künftig ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor sein. “

Auch anspruchsvolle Anwendungen werden elektrifiziert

Selbst Einsatzbereiche, die lange als Domäne von Verbrennungsmotoren galten, lassen sich heute elektrisch abdecken. Moderne Lithium-Ionen-Fahrzeuge kommen zunehmend in Kühlhäusern, im Außenbereich sowie bei hohen Umschlagleistungen zum Einsatz. Speziell entwickelte Batteriesysteme und angepasste Fahrzeugkonzepte sorgen dabei für zuverlässige Leistungsfähigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Parallel verfolgt Toyota Material Handling die Weiterentwicklung der wasserstoffbasierten Brennstoffzellentechnologie. Diese wird künftig insbesondere dort eine Rolle spielen, wo extrem hohe Einsatzintensitäten und minimale Betankungszeiten gefordert sind. Für den überwiegenden Teil aller Anwendungen gilt jedoch bereits heute die Lithium-Ionen-Technologie als wirtschaftlichste und flexibelste Lösung.

Lithium-Ionen-Technologie wird den Markt prägen

Die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt klar in eine Richtung: Elektrische Flurförderzeuge gewinnen kontinuierlich Marktanteile, während Verbrennungsmotoren zunehmend auf Spezialanwendungen beschränkt bleiben.

Für Toyota Material Handling steht daher fest, dass die Lithium-Ionen-Technologie in den kommenden Jahren zur dominierenden Antriebsform in der Intralogistik werden wird. Die Voraussetzungen dafür sind bereits geschaffen: ein durchgängiges Fahrzeugportfolio, intelligente Energiekonzepte und die Möglichkeit, komplette Lagerprozesse emissionsarm und effizient zu betreiben.