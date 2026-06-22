- 22.06.2026, 09:01:03
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BTV Vier Länder Bank und Mayr-Melnhof Karton in VÖNIX Nachhaltigkeitsindex aufgenommen
Zum Start ins 22. Jahr seines Bestehens qualifizieren sich mit BTV Vier Länder Bank AG und Mayr-Melnhof Karton AG zwei weitere Unternehmen für die Aufnahme in den VÖNIX VBV-Österreichischer Nachhaltigkeitsindex. Alle bisher enthaltenen VÖNIX-Mitglieder erfüllen weiterhin die Kriterien für die Indexzugehörigkeit. Dies ist das Ergebnis der jährlichen Überprüfung der Zusammensetzung auf Basis der Nachhaltigkeitsanalyse der rfu research gemäß Regelwerk. Die Änderungen sind mit heute wirksam. Der Index bildet österreichische börsennotierte Gesellschaften ab, die mit ihren Aktivitäten in der unternehmerischen Nachhaltigkeit hervorstechen.
Die 24 VÖNIX-Mitglieder 2026/2027:
Agrana Beteiligungs-AG
Oberbank AG
AMAG Austria Metall AG
Österreichische Post AG
AT&S Austria Tech.& Systemtech. AG
Palfinger AG
BKS Bank AG
Raiffeisenbank International AG
BTV Vier Länder Bank
Rosenbauer International AG
Burgenland Holding AG
Telekom Austria AG
CA Immobilien Anlagen AG
UBM Development AG
Erste Group Bank AG
UNIQA Insurance Group AG
EVN AG
VERBUND AG
Kapsch TrafficCom AG
VIENNA INSURANCE GROUP AG
Lenzing AG
Wienerberger AG
Mayr-Melnhof Karton AG
Zumtobel Group AG
„Der VÖNIX macht seit über zwei Jahrzehnten Nachhaltigkeit am österreichischen Kapitalmarkt sichtbar und hat sich als wichtige Orientierungshilfe für verantwortungsbewusstes Investieren etabliert. Die Erweiterung der Indexmitglieder zeigt, dass nachhaltiges Wirtschaften am heimischen Kapitalmarkt weiter an Bedeutung gewinnt – und eine wichtige Grundlage für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg ist“, sagt Andreas Zakostelsky, Vorsitzender des Beirates des VÖNIX und VBV-Generaldirektor.
„Der Neuzugang Mayr-Melnhof Karton ist ein führender Hersteller von Kartonagen auf Basis von Sekundärrohstoffen und zertifizierter Frischfaser. Die BTV Vier Länder Bank zeichnet sich durch einen wachsenden Anteil ökologischer und sozialer Anlage- und Kreditprodukte aus und verfolgt auch in ihrer Tourismussparte eine Nachhaltigkeitsstrategie“, argumentiert Reinhard Friesenbichler, Geschäftsführer bei rfu research, die Aktualisierungen im VÖNIX.
Über den VÖNIX
Der VBV-Österreichischer Nachhaltigkeitsindex (VÖNIX) wurde im Jahr 2005 als nach Streubesitz-Kapitalisierung gewichteter Preisindex ins Leben gerufen. Das Auswahluniversum umfasst alle an der Wiener Börse in den oberen Marktsegmenten gelisteten Unternehmen mit ausreichend Streubesitz sowie Handelsliquidität. Namhafte Akteure des österreichischen Kapitalmarkts ermöglichen durch ihre Kompetenzen und Beiträge das laufende Indexmanagement und die Nachhaltigkeitsanalyse. Diese Partner sind die VBV-Vorsorgekasse, die Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative und die Schoellerbank Invest AG. Die rfu research ist für Nachhaltigkeitsanalyse zuständig und die Wiener Börse AG für die Indexbetreuung, laufende Berechnung und Publikation. Alle Informationen unter voenix.at.
Rückfragen & Kontakt
VBV-Betriebliche Altersvorsorge AG
Mag. Rudolf Greinix, MBA
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0664 8517906
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