BTV Vier Länder Bank und Mayr-Melnhof Karton in VÖNIX Nachhaltigkeitsindex aufgenommen

Wien (OTS) -

Zum Start ins 22. Jahr seines Bestehens qualifizieren sich mit BTV Vier Länder Bank AG und Mayr-Melnhof Karton AG zwei weitere Unternehmen für die Aufnahme in den VÖNIX VBV-Österreichischer Nachhaltigkeitsindex. Alle bisher enthaltenen VÖNIX-Mitglieder erfüllen weiterhin die Kriterien für die Indexzugehörigkeit. Dies ist das Ergebnis der jährlichen Überprüfung der Zusammensetzung auf Basis der Nachhaltigkeitsanalyse der rfu research gemäß Regelwerk. Die Änderungen sind mit heute wirksam. Der Index bildet österreichische börsennotierte Gesellschaften ab, die mit ihren Aktivitäten in der unternehmerischen Nachhaltigkeit hervorstechen.

Die 24 VÖNIX-Mitglieder 2026/2027:

Agrana Beteiligungs-AG

Oberbank AG

AMAG Austria Metall AG

Österreichische Post AG

AT&S Austria Tech.& Systemtech. AG

Palfinger AG

BKS Bank AG

Raiffeisenbank International AG

BTV Vier Länder Bank

Rosenbauer International AG

Burgenland Holding AG

Telekom Austria AG

CA Immobilien Anlagen AG

UBM Development AG

Erste Group Bank AG

UNIQA Insurance Group AG

EVN AG

VERBUND AG

Kapsch TrafficCom AG

VIENNA INSURANCE GROUP AG

Lenzing AG

Wienerberger AG

Mayr-Melnhof Karton AG

Zumtobel Group AG

„Der VÖNIX macht seit über zwei Jahrzehnten Nachhaltigkeit am österreichischen Kapitalmarkt sichtbar und hat sich als wichtige Orientierungshilfe für verantwortungsbewusstes Investieren etabliert. Die Erweiterung der Indexmitglieder zeigt, dass nachhaltiges Wirtschaften am heimischen Kapitalmarkt weiter an Bedeutung gewinnt – und eine wichtige Grundlage für langfristigen wirtschaftlichen Erfolg ist“, sagt Andreas Zakostelsky, Vorsitzender des Beirates des VÖNIX und VBV-Generaldirektor.

„Der Neuzugang Mayr-Melnhof Karton ist ein führender Hersteller von Kartonagen auf Basis von Sekundärrohstoffen und zertifizierter Frischfaser. Die BTV Vier Länder Bank zeichnet sich durch einen wachsenden Anteil ökologischer und sozialer Anlage- und Kreditprodukte aus und verfolgt auch in ihrer Tourismussparte eine Nachhaltigkeitsstrategie“, argumentiert Reinhard Friesenbichler, Geschäftsführer bei rfu research, die Aktualisierungen im VÖNIX.

Über den VÖNIX

Der VBV-Österreichischer Nachhaltigkeitsindex (VÖNIX) wurde im Jahr 2005 als nach Streubesitz-Kapitalisierung gewichteter Preisindex ins Leben gerufen. Das Auswahluniversum umfasst alle an der Wiener Börse in den oberen Marktsegmenten gelisteten Unternehmen mit ausreichend Streubesitz sowie Handelsliquidität. Namhafte Akteure des österreichischen Kapitalmarkts ermöglichen durch ihre Kompetenzen und Beiträge das laufende Indexmanagement und die Nachhaltigkeitsanalyse. Diese Partner sind die VBV-Vorsorgekasse, die Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative und die Schoellerbank Invest AG. Die rfu research ist für Nachhaltigkeitsanalyse zuständig und die Wiener Börse AG für die Indexbetreuung, laufende Berechnung und Publikation. Alle Informationen unter voenix.at.