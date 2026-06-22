ORF Niederösterreich Sommerprogramm 2026

St. Pölten (OTS) -

Schon vor Beginn der Sommerferien startet das umfangreiche Sommerprogramm des ORF Niederösterreich. Ob engagierte Gemeinden und ihre Vereine, feine sommerliche Schmankerl oder Live-Konzerte auf Radio Niederösterreich – das Programm bringt Open-Air-Gefühl ins Land. Dazu kommen Kultur- und Sporthighlights sowie die politischen Sommergespräche des ORF Niederösterreich. Hier ein Überblick über das ORF-NÖ-Sommerprogramm von Juni bis September:

THEATERFEST NIEDERÖSTERREICH

Samstags in einer eigenen Sendereihe nach „NÖ heute“ und Premierenkarten gibt es auf Radio NÖ zu gewinnen

Mit der „Theaterfest“-Sendereihe setzt der ORF Niederösterreich seinen sommerlichen Schwerpunkt in der Kulturberichterstattung fort. Berichtet wird seit 13. Juni mit insgesamt zehn Sendungen jeweils samstags nach „NÖ heute“ mit Premieren- und Probenberichten, Hintergrundreportagen und Interviews von allen 19 Standorten des Theaterfests Niederösterreich, das in diesem Jahr 22 Produktionen zeigt. Abgebildet wird dabei die inhaltliche wie geografische Vielfalt von Niederösterreichs Sommertheaterszene mit Sprechtheater, Oper, Musical und Operette. Eine der Ausgaben widmet sich dem Kinder-Sommertheater, in dem sämtliche Familienstücke präsentiert werden – zu sehen am Freitag, dem 17. Juli. Begleitet werden alle Sendungen zwischen 13. Juni und 8. August von umfangreichen Berichten auf noe.ORF.at. Auf Radio NÖ gibt es von jedem Spielort des Theaterfests Niederösterreich Premieren-Karten zu gewinnen. Von 1. Juni bis 7. August stehen in „Radio NÖ am Vormittag“ zwischen 9.00 und 10.00 Uhr insgesamt 19 Verlosungen auf dem Programm – und dazu Interviews mit den Schauspielstars des heurigen Theatersommers.

Unter „Kultursommer Niederösterreich“ findet man auf noe.ORF.at alle Berichte rund um das Theaterfest Niederösterreich sowie sämtliche Kulturberichte im Sommer auf einen Klick: https://noe.orf.at/magazin/tags/kultursommer

Sommerbühne - Niederösterreich – Festivals in Feierlaune

Samstag, 4. Juli, 17.55 Uhr, ORF2

Einige bedeutende Bühnen des Landes stehen heuer im Zeichen von Jubiläen. So feiert das Musikfestival Grafenegg seine 20. Saison und das Theater in Reichenau wird 100 Jahre alt. Hannes Steindl macht einen Blick zurück, richtet den Scheinwerfer aber auch auf die diesjährige Saison. An 19 Standorten in Niederösterreich lädt das Theaterfest zu Produktionen aus unterschiedlichen Genres. Die Initiative „Kunst im öffentlichen Raum“ in Niederösterreich gibt es bereits seit 30 Jahren. Auch darauf blickt die Dokumentation aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich, genauso wie auf die Schallaburg, wo sich heuer alles um die 80er Jahre dreht.

30 ORTE IN 30 TAGEN – DIE ORF-NÖ-SOMMERTOUR

Von 13. Juli – 21. August 2026, jeweils Montag bis Freitag auf Radio Niederösterreich, in „NÖ heute“ und auf noe.ORF.at

Bei der ORF-Niederösterreich-Sommertour vom 13. Juli bis 21. August werden 30 Gemeinden und ihre Vereine vorgestellt. Vom Motocrossverein, über den Männergrillverein, den Baseballverein bis hin zum Vespaclub. Radio Niederösterreich sendet jeweils von 13.00 bis 16.00 Uhr live aus dem Sommertourbus aus der jeweiligen Gemeinde. Folgende Radio-Moderatorinnen und Moderatoren sind dieses Jahr mit auf Tour: Jenny Frank, Ursula Pucher, Tanja Karssemeijer, Clemens Krautzer, David Pearson und Roman Kreid. Der Radio-NÖ-Sommertourbus ist an zentralen Plätzen in den Gemeinden stationiert. In der Fernsehsendung „NÖ heute“ stellen Silvia Schreiber, Gerfried Nagel und Thomas Koppensteiner die Vereine näher vor, auf noe.ORF.at behält man mit dem Tourplan den Überblick und auch auf den Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram wird die Sommertour begleitet.

Das sind die Sommertour-Orte 2026:

Die erste Woche:

Mo.13.Juli: Aggsbach (Bez. Krems)

Di.14.Juli: Gaaden (Bez. Mödling)

Mi.15.Juli: Matzen-Raggendorf (Bez. Gänserndorf)

Do.16.Juli: Seitenstetten (Bez. Amstetten)

Fr.17.Juli: Gramatneusiedl (Bez. Bruck an der Leitha)

Die zweite Woche:

Mo.20.Juli: Annaberg (Bez. Lilienfeld)

Di.21.Juli: Spillern (Bez. Korneburg)

Mi.22.Juli: Raabs an der Thaya (Bez. Waidhofen an der Thaya)

Do.23.Juli: Schottwien (Bez. Neunkirchen)

Fr.24.Juli: Hofstetten-Grünau (Bez. St.Pölten)

Die dritte Woche:

Mo.27.Juli: Bischofstetten (Bez. Melk)

Di.28.Juli: Schrems (Bez. Gmünd

Mi.29.Juli: Sitzendorf an der Schmida (Bez. Hollabrunn)

Do.30.Juli: Sollenau (Bez. Wiener Neustadt)

Fr.31.Juli: Purgstall an der Erlauf (Bez. Scheibbs)

Die vierte Woche:

Mo.3.Aug: Senftenberg (Bez. Krems)

Di.4.Aug: Kreuttal (Bez. Mistelbach)

Mi.5.Aug: Armschlag (Bez. Zwettl)

Do.6.Aug: Pfaffstätten (Bez. Baden)

Fr.7.Aug: Grafenwörth (Bez. Tulln)

Die fünfte Woche:

Mo.10.Aug: Gars am Kamp (Bez. Horn)

Di. 11.Aug: Höflein (Bez. Bruck an der Leitha)

Mi.12.Aug: Mitterbach am Erlaufsee (Bez. Lilienfeld)

Do.13.Aug: Kautzen (Bez. Waidhofen an der Thaya)

Fr.14.Aug: Obergrafendorf (Bez. St.Pölten)

Die sechste Woche:

Mo.17.Aug: Hollenstein an der Ybbs (Bez. Amstetten)

Di. 18.Aug: Retzbach (Bez. Hollabrunn)

Mi.19.Aug: Hochwolkersdorf (Bez. Wiener Neustadt)

Do.20.Aug: Bad Großpertholz (Bez. Gmünd)

Fr.21.Aug: Dunkelsteinerwald (Bez. Melk)

SPORTLICHE HÖHEPUNKTE IM PROGRAMM

Sportlicher Höhepunkt ist noch bis 19. Juli die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Radio Niederösterreich berichtet live von allen Spielen der österreichischen Nationalmannschaft und informiert auch aktuell über alle restlichen Spiele bis zum großen Finale am 19. Juli in East Rutherford, New Jersey. In „NÖ heute“ und auf noe.ORF.at wird außerdem über ausgewählte Public-Viewing-Events rund um die WM informiert.

Zu den regionalen Sport-Höhepunkten des Sommers zählen unter anderem der „Wachau Radmarathon“ am 12. Juli mit mehr als 2.000 Sportlerinnen und Sportlern und die Etappe der Österreich-Radrundfahrt „Tour of Austria“ von Langenlois nach Wien ebenfalls am 12. Juli. Von 19. bis 26. Juli wird das Damen-Tennisturnier in Amstetten mit nationalen und internationalen Top-Spielerinnen ausgetragen, von 4. bis 9. August folgt das internationale Rollstuhltennis-Turnier in Groß-Siegharts. Von 6. bis 13. September wird beim TC Tulln internationales Spitzentennis der Herren geboten. Der Wachau-Marathon am 13. September wird auch heuer vom ORF NÖ produziert und von 9.40 Uhr bis 12.30 Uhr live auf ORF Sport plus übertragen. Bei der größten Laufveranstaltung Niederösterreichs sind mehr als 8.000 Aktive zwischen Emmersdorf und Krems unterwegs. Von diesen Veranstaltungen wird in allen Medien des ORF Niederösterreich berichtet.

40 Jahre Landeshauptstadt

Am 10. Juli 2026 ab 11.00 Uhr in ORF2-N

Der ORF Niederösterreich überträgt am 10. Juli in einer zweistündigen Sondersendung den offiziellen Festakt zum 40-Jahr-Jubiläum der Landeshauptstadt in der University auf Applied Sciences (FH) St. Pölten. „40 Jahre Landeshauptstadt – Festakt aus St. Pölten“ ab 11.00 Uhr in ORF2-N. Neben dem Festakt wird in dieser Sendung auch ein ausführlicher Blick in die Historie der Hauptstadtwerdung geworfen.

Ab 22.Juni beschäftigt sich NÖ heute in einem dreiteiligen Schwerpunkt immer montags mit der Entwicklung der Landeshauptstadt. Der Fokus liegt auf den Themen Bildung, Wirtschaft, Sport und Kultur.

DIE POLITISCHEN SOMMERGESPRÄCHE

Von 19. August bis 3. September 2026 in „NÖ heute“, 19 Uhr, ORF 2/N

Bei den politischen Sommergesprächen des ORF Niederösterreich ziehen wir mit den Parteichefinnen und Parteichefs der im Landtag vertretenen Parteien Bilanz über ihre bisherige Arbeit in dieser Legislaturperiode und werfen einen Blick auf die Vorhaben der kommenden Monate. Die fünf Sommergespräche gehen von 19. August bis 3. September um 19 Uhr in „NÖ heute“ in ORF 2/N auf Sendung. Die Interviews werden von Chefredakteurin Claudia Schubert und Katharina Bernhart geführt. Auf Instagram wird die Community auch diesmal die Möglichkeit bekommen, Fragen an die Politikerinnen und Politiker zu stellen.

Die Termine im Detail:

19. August Indra Collini/NEOS

24. August Helga Krismer/Die Grünen

27. August Sven Hergovich/SPÖ

31. August Udo Landbauer/FPÖ

03. September Johanna Mikl-Leitner/ÖVP

In allen Medien des ORF Niederösterreich wird ausführlich über die politischen Sommergespräche berichtet. Zudem sind die Sommergespräche als Podcast und auf ORF ON abrufbar.

„Der Radio NÖ-Live-Sommer” – von Austropop bis Klassik

Nach den ersten Live-Übertragungen von Edmund am 6. Juni beim Steinertor in Krems oder Thomas Stipsits gemeinsam mit Ina Regen, Monika Ballwein und Norbert Schneider vom „Purkersdorfer Open Air-Sommer” am 20. Juni, geht der Radio-NÖ-Livesommer weiter mit der Radio NÖ-Bühne beim Donauinselfest von 3.-5. Juli, u.a. mit Andy Borg, Sassy, Matakustix, Francine Jordi und Jazz Gitti.

Weitere „Radio NÖ-Live-Sommer“-Fixstarter:

- 29. August um 20.00 Uhr: Boris Bukowski zusammen mit EAV-Legende Thomas Spitzer, Ewald Pfleger, Anna Buchegger und Lemo live vom Pukersdorfer Hauptplatz

- 12. September um 20.00 Uhr: „Alle Achtung“ beim „Bunten Stadtfest“ in Wr. Neustadt – eine Aufzeichnung vom 11. September

Für alle Fans der klassischen Musik bietet Radio NÖ hochkarätige Übertragungen aus Niederösterreich an:

- 28. Juni um 20.00 Uhr: Konzert der NÖ Bundespreisträgerinnen und -preisträger des Musikwettbewerbs „Prima La Musica“ – eine Aufzeichnung vom 22. Juni.

- 16. August um 20.00 Uhr: Die Eröffnung des Musikfestivals Grafenegg mit dem Tonkünstler Orchester NÖ – eine Aufzeichnung vom 14. August

- 13. September um 20.00 Uhr: Tonkünstler & Friends vom Domplatz St. Pölten – eine Aufzeichnung vom 10. September

„Die Super-Sommer-Party“ – jeden Samstag auf Radio NÖ

Von Juni bis Ende September gibt es jeden Samstag von 18.00 bis 24.00 Uhr die größten Partyhits und Sommer-Songs zu hören. Unter dem Motto „Sie grillen, wir spielen“ liefert Radio NÖ den passenden Soundtrack zu jedem Sommerfest.

„Die Radio NÖ Firmenjause”

Von 6.-10. Juli täglich auf Radio NÖ

Die einen machen Urlaub, die anderen halten die Stellung. Damit die Arbeit in Büro und Werkstatt leichter fällt, gibt es von 6.-10. Juli täglich eine „Radio NÖ Firmenjause“ zu gewinnen, die noch dazu direkt an den Arbeitsplatz geliefert wird.