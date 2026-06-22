ÖAMTC: Staugefahr rund um den Red Bull Ring am Formel 1-Wochenende (+Grafiken)

Wien (OTS) -

Die Formel 1 kommt von 26. bis 28. Juni 2026 zurück nach Spielberg. Das größte Motorsportwochenende des Jahres in Österreich wird Zehntausende Fans in das Murtal bringen und damit für ein sehr hohes Verkehrsaufkommen sorgen. Speziell am Sonntag sollten Gäste, die mit dem Auto anreisen, ein Zeitpolster mitbringen und möglichst zeitig starten, rät der ÖAMTC. Der Club steht mit verstärkter Pannenhilfe vor Ort bereit, um im Fall einer Panne die Fahrzeuge möglichst rasch wieder flott zu machen.

Zwtl.: Zufahrten zum Red Bull Ring

Der Red Bull Ring ist über die S36-Abfahrten Knittelfeld West, Zeltweg Ost und Zeltweg West erreichbar. Bereits entlang der Murtal Schnellstraße ist ein Leitsystem installiert, das – je nach Ticketfarbe - zu den jeweiligen Parkplätzen leitet. Auch die Exekutive ist vor Ort und hilft bei Bedarf.



Kostenlose Pkw-Stellplätze stehen im Nahbereich des Red Bull Rings zur Verfügung. Bei mehreren zehntausend Menschen pro Tag entstehen allerdings zwangsläufig Verkehrsspitzen, die zu Staus auf den Zufahrten zu den Stellflächen führen. Besonders am Sonntag sollten Fans deutlich mehr Zeit einplanen, empfiehlt der Club. Wer erst knapp vor Rennbeginn in Spielberg ankommt, riskiert Stress, lange Wege und verpasste Programmpunkte.

Für Camper:innen stehen eigene Areale zur Verfügung, es wird empfohlen, bereits am Mittwoch oder Donnerstag anzureisen.

Zwtl.: Wo ist mit Staus zu rechnen?

Langjährige Beobachtungen des ÖAMTC zeigen: Die längsten Staus bilden sich nach Abschluss der Hauptsession am Sonntag. Denn während die Anreise gestaffelt ausfällt, treten nach dem Grand Prix fast alle Gäste gleichzeitig die Heimreise an. Staus bei den Abfahrten von den Parkplätzen und weiter auf der S36 (Murtal Schnellstraße) sind daher kaum vermeidbar. Auf der S6 (Semmering Schnellstraße) muss man in Richtung Wien bis weit in die Nacht mit Kolonnenverkehr rechnen. Zudem behindern zwei Baustellen in den Tunneln Spital und Ganzstein den Verkehr.

Der Club empfiehlt daher allen, die die Formel 1 nicht besuchen, das Murtal und auch die S6 zu umfahren.

Weitere Baustellen mit Staupotential:

Vor allem am Samstag und Sonntag muss man zudem auf der A9 (Pyhrn Autobahn) vor den Arbeitsbereichen zwischen Gratkorn Süd und dem Knoten Deutschfeistritz, sowie zwischen Kammern und Traboch mit Staus rechnen, informiert der ÖAMTC. Wer über die A2 (Süd Autobahn) fährt, sollte Blockabfertigung vor dem Herzogbergtunnel einplanen.



Zwtl.: Ohne Stau zum Ring - Anreise mit den Öffis

Auch heuer steht eine breite Palette alternativer An- und Abreisemöglichkeiten zur Verfügung. Neben der Anreise per Zug zum Bahnhof Knittelfeld mit kostenloser Shuttleanbindung zum Red Bull Ring steuern Busse aus mehreren Bundesländern das Veranstaltungsgelände an. Abgerundet wird das Angebot durch regionale Shuttles. Detaillierte Infos sind auf der Homepage des Red Bull Rings veröffentlicht.

Für sportliche Gäste, die die letzten Kilometer per Rad zurücklegen möchten, steht ein zentraler Park & Bike Parkplatz bei der Therme Fohnsdorf zur Verfügung. Von dort führen gekennzeichnete Radwege zum Veranstaltungsgelände.

Zwtl.: Bestens unterwegs mit dem ÖAMTC

Mit dem ÖAMTC- Routenplaner und der ÖAMTC-App können Sie die für Sie optimale Anreise unter Berücksichtigung der prognostizierten Verkehrslage planen.

Für das Renn-Wochenende hat der Club den Pannendienst verstärkt, um im Fall des Falles ehestmöglich helfen zu können.

AVISO an die Redaktionen: Grafik: Staupunkte auf dem Weg nach Spielberg: 87.654.345 (2711×1759) , Grafik: Zufahrt zu den Parkplätzen: 87.657.763 (3543×3151)

Grafiken ÖAMTC, Veröffentlichung honorarfrei



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Kner