  • 22.06.2026, 08:43:32
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  • OTS0016

Sechs Verkehrstote in der vergangenen Woche

141 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 21. Juni 2026

Wien (OTS) - 

In der vergangenen Woche starben zwei Motorradlenker, eine Mitfahrerin auf einem Motorrad, ein Mitfahrer auf einem Quad, ein Pkw-Lenker und ein Radfahrer bei fünf Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 21. Juni 2026, im Bezirk Sankt Johann in Pongau, Salzburg, bei dem ein oben erwähnter Motorradlenker und seine Mitfahrerin getötet wurden. Eine 66-jähriger deutscher Pkw-Lenker kam auf einer Landesstraße B, aus bislang unbekannter Ursache, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Motorrad. Der 48-jährige Lenker und seine 37-jährige Mitfahrerin erlitten durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und verstarben noch an der Unfallstelle. Die Insassen des Pkws wurden mit Verletzungen unbestimmten in ein Krankenhaus gebracht. Am Wochenende verunglückten drei der sechs verstorbenen Verkehrsteilnehmer.
Drei Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B, zwei auf Gemeindestraßen und eine auf einer Autobahn ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in Salzburg, zwei in Niederösterreich und einer in Kärnten beklagt werden.
Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und in jeweils einem Fall Alkoholisierung und Vorrangverletzung. Bei einem tödlichen Verkehrsunfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger und ein tödlicher Verkehrsunfall war ein Alleinunfall.
Vom 1. Jänner bis 21. Juni 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 141 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 154 und 2024 130.

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