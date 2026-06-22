Update/Reminder: Online-PG GLOBAL 2000 gegen Pestizid-Lobby am 23.6. um 9.30 Uhr

Wien, am 22.6. (OTS) -

Hinweis: Die PK findet ausschließlich online statt

Am 18. Juni verhandelte das Handelsgericht Wien die Klage der Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 gegen die Industriegruppe Pflanzenschutz (IGP), die in Österreich die Interessen von Pestizidherstellern wie BASF, Syngenta und Bayer/Monsanto vertritt.

GLOBAL 2000 hatte im Dezember 2025 anhand von erstmals öffentlich zugänglichen Pestizid-Daten aus dem Landwirtschaftsministerium einen steilen Anstieg bei der Verwendung von besonders gefährlichen Pestiziden berechnet. Die IGP hatte daraufhin unter anderem öffentlich behauptet , dass der Anstieg von Pestiziden auf die fälschliche Einbeziehung von CO₂ bzw. Lagergasen zurückzuführen sei.

GLOBAL 2000 weist diesen Vorwurf zurück und hat die Kanzlei Windhager mit der Klage auf Unterlassung und Widerruf beauftragt. Über den Verlauf der Gerichtsverhandlung, die rechtlichen Hintergründe des Verfahrens, die gesellschaftspolitische Dimension des Falls sowie die weiteren Schritte informiert GLOBAL 2000 bei einem Online-Pressegespräch am

Dienstag, 23. Juni um 9.30 Uhr

Online via Zoom (link)

Helmut Burtscher-Schaden, Umweltchemiker, GLOBAL 2000

Matthias Heltschl, Rechtsanwalt, Medienrechtskanzlei Windhager

Hans-Peter Hutter, Umweltmediziner, MedUni Wien (angefragt)

Im Kern geht es bei der Klage um die Frage, ob wissenschaftlich fundierte Analysen durch unzutreffende Behauptungen diskreditiert werden dürfen und welche Folgen dies für die öffentliche Debatte über Umwelt- und Gesundheitsrisiken hat.

Um Anmeldung wird gebeten unter [email protected]

Link zur PK: https://us02web.zoom.us/j/87493953562?pwd=gaGAh79vtrSvuRYeMe8sVZVd2xtb3P.1