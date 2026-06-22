Lidl Österreich erreicht 2-Milliarden-Euro-Umsatz-Marke

Salzburg (OTS) -

Rekordwertschöpfung für heimische Lieferanten

Umsatzwachstum von 7 %

Wachstumsmotor Bio: 20 % mehr Umsatz bei der Bio-Eigenmarke

„Ein gutes Stück Heimat”

Ausbau emissionsfreie Filiallogistik

Lidl Österreich kann erneut mit einer Rekordwertschöpfung für österreichische Lieferanten punkten und schließt das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatzplus von knapp 7 % ab. Damit erreicht das Unternehmen erstmals die Umsatzgrenze von 2 Milliarden Euro.

Die Partnerschaft mit Lidl Österreich erweist sich auch heuer wieder als verlässlicher Wachstumstreiber für die heimische Wirtschaft. Im vergangenen Kalenderjahr erwirtschafteten österreichische Lebensmittel-Unternehmen durch die Zusammenarbeit eine Rekordwertschöpfung von über 1,2 Mrd. Euro - fast 600 Millionen davon über Exporte an andere Lidl-Gesellschaften in Europa. Darunter finden sich beliebte österreichische Marken, aber auch Frisch-Geflügel oder Wein. Besonders gefragt sind Molkereiprodukte aus Österreich. Sie machten 2025 mit über 150 Millionen Umsatz rund 26 % der gesamten Export-Wertschöpfung für heimische Molkereibetriebe aus. Von der Zusammenarbeit mit Lidl Österreich profitieren über 300 österreichische Lebensmittelbetriebe und mehr als 1.700 Bauern und Landwirte.

Aber auch die heimische Baubranche profitiert von der erfolgreichen Unternehmensentwicklung. Bis Mitte 2026 eröffnet Lidl Österreich vier neue Standorte in Gmünd, Eisenstadt, Gralla und Linz. Gleichzeitig wird das bestehende Filialnetz weiter modernisiert.

Rekordumsatz

Lidl Österreich steigerte den Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um knapp 7 % auf insgesamt 2 Mrd. Euro. Basis für diesen Erfolg sind sowohl eine höhere Kundenfrequenz als auch steigende Bonsummen.

„Dieser Meilenstein ist eine wertvolle Bestätigung für unseren Weg. Es zeigt, dass unser Fokus auf regionale Qualität und attraktive Preise bei den Kundinnen und Kunden ankommt. Daran werden wir festhalten und den Menschen weiterhin mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis, aber auch Investitionen in Umwelt und Gesellschaft das Leben ein wenig leichter machen“, so Lidl Österreich CEO Michael Kunz.

Erfolgreiche Sortimentsentwicklung - Fokus auf heimische Qualität

Beim Sortiment setzt Lidl Österreich weiter auf heimische Qualität: Über 60 % der verkauften Lebensmittel in den heimischen Filialen stammen mittlerweile aus Österreich. Ein wesentlicher Wachstumsmotor ist dabei der Bio-Bereich. Die 100 % heimische Bio-Eigenmarke „Ein gutes Stück Heimat” konnte im Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzwachstum von rund 20 % erzielen. Auch bei Bio-Obst und -Gemüse stieg der Umsatz um rund 15 %.

Ebenfalls positiv entwickelt sich das pflanzliche Sortiment mit einem Umsatzplus von über 13 % bei der Lidl Eigenmarke „Vemondo”.

„Pflanzliche Ernährung bleibt bei uns fest in der Strategie verankert – wir orientieren uns hier an der „Planetary Health Diet”. Das Ziel ist klar definiert: Bis zum Jahr 2030 wollen wir den Anteil in Verkehr gebrachter pflanzenbasierter Proteinquellen auf 20 Prozent erhöhen. Damit leisten wir auch einen Beitrag zum Klimaschutz ”, so Kunz.

Bereits 2024 hat Lidl Österreich die Preise vieler veganer Alternativen dauerhaft an tierische Vergleichsprodukte angepasst. Über das Jahr verteilt sind mittlerweile über 1.000 vegane Produkte erhältlich.

Emissionsfreie Logistik bis 2030

Lidl Österreich legt aber nicht nur beim Sortiment großen Wert auf eine nachhaltige Entwicklung und investiert massiv in eine zukunftsfähige Logistik. Das ehrgeizige Ziel ist die komplett emissionsfreie Belieferung aller österreichischen Filialen bis zum Jahr 2030. Schon heute sind 20 E-Lkws österreichweit im Einsatz und legen rund 20 % der Lkw-Kilometer emissionsfrei zurück. Ein zentraler Meilenstein folgt bis Ende 2026: Nach dem Vorbild in Laakirchen investiert Lidl Österreich auch in den Standort Großebersdorf und errichtet dort den größten Lkw-Ladepark Österreichs. Mit 30 Ladepunkten und einer Leistung von 800 kW je Ladepunkt schafft das Unternehmen die Basis, um das gesamte Liefergebiet im Osten Österreichs bis Mitte 2027 rein elektrisch zu bedienen. Dafür kommen bis Mitte 2027 rund 42 neue E-LKWs zum Einsatz.

Lidl bewegt: Engagement für Sport, Gesundheit und Gesellschaft

Über die klimafreundliche Logistik hinaus bringt Lidl Österreich auch Bewegung in die Gesellschaft. Neben der langjährigen Unterstützung für „Licht ins Dunkel“ als Großspender rücken Projekte wie die „Lidl Österreich Schulläufe“ die Themen Sport und gesunde Ernährung in den Alltag junger Menschen. Diese Begeisterung für einen aktiven Lebensstil spiegelt sich auch in großflächigen Sport-Kooperationen wider: Parallel zum europaweiten Engagement von Lidl für den Spitzenfußball und Breitensport im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit der UEFA forciert Lidl Österreich nationale Leuchtturmprojekte im Rad- und Laufsport. Als neuer Namensgeber der „Lidl Tour of Austria“ sowie als „Official Fresh Food Partner“ des „Wings for Life World Run“ fördert Lidl Österreich gezielt die Kombination aus sportlicher Betätigung und bewusster Ernährung für die gesamte Bevölkerung. Seit 2024 ist Lidl Österreich auch Hauptsponsor und Frischepartner des heimischen Handballbundes.