AVISO: Maßnahmen im Bereich Rückkehr

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner, Gruppenleiterin Elisabeth Wenger-Donig und Bundespolizeidirektor Michael Takács präsentieren weitere Maßnahmen im Bereich der Rückkehr.

Wann: 23. Juni 2026, 11 Uhr

Wo: Festsaal des Innenministeriums, Herrengasse 7, 1010 Wien

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