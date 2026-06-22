  • 22.06.2026, 06:30:33
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Schluss mit Bildschirm: Wiener Start-up Plappi bringt Kindern Sprachen bei – im Gespräch statt am Display

Displayloser, kamerafreier Lernbegleiter für Kinder von 2 bis 15 Jahren startet am 24. Juni auf Kickstarter

Bildschirmfrei eine Sprache lernen: Ein Kind spielt mit Plappi, dem sprachgesteuerten, bildschirm- und kamerafreien Lernbegleiter des Wiener EdTech-Start-ups. (Bild: Plappi, honorarfrei)
Wien (OTS) - 

Das Wiener EdTech-Start-up Plappi startet heute seine Kickstarter-Kampagne für einen sprachgesteuerten Lernbegleiter, der Kinder im Alter von 2 bis 15 Jahren spielerisch zum aktiven Sprechen bringen soll – ganz ohne Bildschirm und ohne Kamera.

Während Sprach-Apps Kinder an Tablets fesseln, geht Plappi den umgekehrten Weg: Das displaylose Gerät soll zuhören, antworten und zweisprachige Geschichten erzählen, personalisiert auf jedes Kind. So sollen echte Gespräche entstehen – in der Familiensprache oder einer neuen Sprache, ohne Bildschirmzeit und ohne Kamera im Kinderzimmer.

„Sprache ist die Brücke zu den eigenen Wurzeln. Wir wollten ein Gerät, das Kinder zum Reden bringt – nicht zum Starren“, sagt Nemanja Klincov, Gründer von Plappi. „Plappi ist bildschirmfrei und kamerafrei. Eltern müssen sich keine Sorgen machen, was ihr Kind sieht oder wer zusieht.“

Plappi soll 27 Sprachen unterstützen und wird in Österreich entwickelt. Für das Forschungs- und Entwicklungsprojekt (Volumen rund 1,4 Mio. Euro) wurden Förderungen der FFG (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft) und der aws (Austria Wirtschaftsservice) beantragt.

Die Kickstarter-Kampagne startet am 24. Juni 2026. Alle Infos und der Link zur Kampagne: https://www.helloplappi.com

Jetzt die Kickstarter-Kampagne unterstützen

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Telefon: +43 677 615 915 36
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.helloplappi.com

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