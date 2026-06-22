Lavazza bringt den Pop-up „Casa di Luigi“ und zwei neue Kaffeekreationen nach Wien

Wien (OTS) -

Manchmal braucht es kein Flugticket nach Turin. Manchmal reicht ein guter Caffè.

Genau dieses Lebensgefühl bringt Lavazza von 30. Juni bis 2. Juli 2026 mit Casa di Luigi nach Wien. Für drei Tage verwandelt sich der Calienna Concept Store in der Neubaugasse in einen Ort, an dem Kaffee wieder das sein darf, was er in Italien schon immer war: ein Anlass, kurz stehen zu bleiben, zusammenzukommen und den Moment zu genießen.

Im Mittelpunkt steht dabei Luigi, ein neugieriger Lavazza Roboter, der Menschen beobachtet und versucht zu verstehen, warum Kaffee Menschen eigentlich so verbindet. Ihn interessiert weniger die perfekte Tasse als die kleinen Momente drumherum: das Gespräch zwischen Freund, die kurze Pause zwischen zwei Terminen oder der Espresso, der plötzlich länger dauert als geplant.

Genau aus dieser Idee heraus ist Casa di Luigi entstanden: kein klassischer Pop-up Store, kein Showroom und keine Eventfläche, sondern ein norditalienisches Zuhause auf Zeit, ein Ort, an dem man automatisch ein bisschen länger bleibt als geplant.

Neben italienischer Kaffeekultur stehen heuer auch zwei spannende Produktneuheiten im Mittelpunkt: Besucher haben die Möglichkeit, die beiden neuen Nespresso®*-kompatiblen Flavoured Kapsel-Sorten von Lavazza als eine der Ersten zu verkosten. Die neuen Kreationen verbinden die charakteristische Qualität italienischen Kaffees mit überraschenden Geschmacksnoten und laden dazu ein, Kaffee auf eine neue Art zu erleben.

Wer noch tiefer in die Welt des Caffè eintauchen möchte, kann zudem an einem exklusiven Kaffee-Workshop teilnehmen und mehr über Kaffee, Zubereitung und italienische Kaffeekultur erfahren. Die Anmeldung erfolgt direkt vor Ort - first come, first serve.

Wann: 30. Juni bis 2. Juli 2026

Wo: Calienna Concept Store (Neubaugasse 68, 1070 Wien)

Für den Pop-up ist keine Anmeldung erforderlich! Einfach vorbeikommen, einen Espresso genießen, die neuen Nespresso kompatiblen Flavoured Kapsel-Sorten entdecken und gemeinsam mit Luigi der Frage nachgehen, warum Kaffee Menschen seit Generationen verbindet.

Ci vediamo da Luigi!

*Kapseln, die für Nespresso Original Maschinen geeignet sind. Lavazza steht mit Nespresso nicht in Verbindung und wird von Nespresso nicht unterstützt oder gefördert.