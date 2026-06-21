Gerstl ad Köllner: „Das neue Dienstzeitmodell wird Verbesserungen für die Polizei bringen“

Wien (OTS) -

„Das neue Dienstzeitmodell wird Verbesserungen für die Polizei bringen und genau die Möglichkeiten schaffen, die die Exekutivbeamten brauchen: Wer mehr arbeitet, kann auch mehr verdienen und auch die bessere Planbarkeit der Dienste ist ein Eckpfeiler dieses Modells. Innenminister Gerhard Karner befindet sich hierzu bereits in gut fortschreitenden Verhandlungen mit den Personalvertreterinnen und Personalvertretern der Polizei. Im September wird das neue Dienstzeitmodell darüber hinaus in ersten Pilotregionen getestet. Das neue Modell wird den Polizistinnen und Polizisten bessere Optionen als bisher eröffnen. Es wird die Möglichkeit geben, auf freiwilliger Basis mehr Überstunden zu leisten, gleichzeitig wird es aber ebenso die Möglichkeit auf mehr Freizeitorientierung geben. Letzteres wird gerade Jungfamilien mit erhöhten Betreuungspflichten mehr Spielraum in der Gestaltung ihres Familienlebens geben. Ich danke Sicherheitssprecher Maximilian Köllner für seinen Einsatz für die Polizei – bevor man Forderungen in den Raum stellt, sollte man sich aber über den aktuellen Verhandlungsstand informieren“, reagiert der Verfassungssprecher der Volkspartei im Nationalrat, Wolfgang Gerstl, auf die Aussagen des SPÖ-Sicherheitssprechers Maximilian Köllner in der ‚Kronen Zeitung‘.