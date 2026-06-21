Wenn Gipfelkino auf echten Urlaub trifft – Das JUFA Hotel Werfenweng: Impulsgeber und Wohnzimmer für eine ganze Region

Graz/Werfenweng (OTS) -

Das Warten hat ein Ende: An diesem Samstag hat das neu errichtete JUFA Hotel Werfenweng inmitten der Pongauer Bergwelt offiziell seine Türen geöffnet. Mit 87 Gästezimmern , darunter sechs rollstuhlgerechte Einheiten , setzt das Projekt auf nachhaltige Wertschöpfung direkt in der Region. Das Haus – bei dem die JUFA Hotels Gruppe als Betreiber und die in Graz ansässige K&J Hotelerichtungs und Beherbungs GmbH und Beteiligung GmbH als Eigentümer auftritt – bringt spürbar frische Impulse in die Gemeinde. Es positioniert sich ganz bewusst von zwei Seiten: Als hochattraktive Homebase für Aktivurlauber und gleichzeitig als offener, gelebter Begegnungsort für die einheimische Bevölkerung.

Das perfekte Match:Erlebnis-Tourismus auf Augenhöhe trifft auf regionale Wertschöpfung

Werfenweng und die JUFA Hotels – das ist eine Partnerschaft, die auf gemeinsamen Werten aufbaut. Das idyllische Hochplateau steht wie kaum ein anderer Ort für einen sanften Tourismus, der Natur, Kultur und Gemeinschaft in Einklang bringt. Genau in diese regionale Philosophie fügt sich das neue JUFA Hotel nahtlos ein: Durch eine klare Ganzjahresausrichtung stärkt das Haus die saisonunabhängige Positionierung der Destination im alpinen Marktumfeld.

Die Hauptzielgruppen sind Familien, aktive Urlauber sowie sogenannte „Balance Seeker“ – also Gäste, die sportliche Aktivitäten mit authentischen Natur- und Urlaubserlebnissen verbinden möchten. Das Hotel liefert dafür die optimale Infrastruktur: Die Lage direkt an der Talstation der Rosnerköpfl Gondelbahn bietet im Winter perfekte Ski-in/Ski-out-Qualität und im Sommer unmittelbaren Zugang zu den heimischen Wander- und Bikeangeboten. Ergänzt wird dies durch eine Bike Base mit Waschstation und E-Bike-Lademöglichkeiten , ein Skidepot sowie eine Parkgarage mit 70 Stellplätzen, darunter sieben E-Ladestationen. Ein massiver Mehrwert für Urlauber ist die Kooperation mit dem fußläufig erreichbaren neuen Badehaus (Family Day Spa) , das Hotelgästen inkludiert zur Verfügung steht und ganzjährig für Erholung sorgt.

Gelebte Offenheit, Diversität und ein neues „Wohnzimmer“ für Einheimische

Während viele Hotelbetriebe als geschlossene Resorts agieren, setzt die JUFA Hotels Idee auf radikale Offenheit und gelebte Diversität. Das Haus versteht sich nicht ausschließlich als Urlaubsort, sondern explizit als sozialer Treffpunkt für Einheimische, Vereine und Initiativen. Vor allem für die Werfenwenger Bevölkerung bringt das Hotel ab diesem Samstag einen echten Zugewinn für den Alltag: Der 70 m² große Indoor-Spielbereich mit Terrassenzugang wird ganzjährig kostenfrei für einheimische Kinder zugänglich sein.

Gastronomie, Café, Bar, Lounge sowie die beiden Restaurantterrassen stehen der Bevölkerung ganz bewusst offen. Damit positioniert sich das JUFA Hotel als neues "Wohnzimmer" der Gemeinde – der ideale und unkomplizierte Ort für den nächsten Kindergeburtstag, die Familienfeier oder den gemütlichen Kaffeeplausch am Nachmittag.

Diese Konzeption schafft eine natürliche Begegnung zwischen Gästen und Einheimischen, die Barrieren abbaut und authentische Erlebnisse generiert.

Gemeinsam mit dem neuen ADEG-Nahversorger und dem Sportgeschäft „Sport Werfenweng“ in der neu gestalteten Begegnungszone trägt das Hotel maßgeblich dazu bei, den Dorfkern als lebendigen, multifunktionalen Treffpunkt weiterzuentwickeln und die örtliche Infrastruktur nachhaltig zu stärken.

„Mit Werfenweng realisieren wir ein Haus, das unsere Kernwerte in idealer Weise widerspiegelt: familienfreundlich, aktiv, regional verankert und offen für alle“, betont Gerhard Wendl, CEO und Ideengeber der JUFA Hotels anlässlich der Eröffnung.

