  • 21.06.2026, 11:00:40
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GRAS: Viktoria Kudrna zur neuen ÖH-Vorsitzenden gewählt

Für Kudrna hat ein zukunftsfähiges Studium und ein ausfinanzierter Bildungsstandort höchste Priorität.

Wien (OTS) - 

Die Grünen & Alternativen Student_innen (GRAS) freuen sich über die heutige Wahl von Viktoria Kudrna als Vorsitzende der Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH). Kudrna war bereits seit dem 1. Juli 2025 stellvertretende Vorsitzende der ÖH und bringt auch aus ihrer Zeit als Referentin für Umwelt- und Klimapolitik der ÖH viel Erfahrung mit, um die bundesweite Studierendenvertretung anzuführen.

Im kommenden Jahr will Kudrna mit der Unterstützung der gesamten Koalition weiter für einen freien und offenen Hochschulzugang, Rechtssicherheit für Studierende und mehr Klimaschutz an den Hochschulen kämpfen. Vor allem in Hinblick auf das ausstehende Budget für Universitäten sieht Kudrna als wichtige Aufgabe eine laute Stimme für Studierende zu sein, damit der Wissenschaftsstandort nicht kaputtgespart wird. “Dass die Regierung genau bei den Universitäten, unseren Zukunftswerkstätten, sparen will, anstatt bei klimaschädlichen Subventionen oder Überreichen, zeigt, wie wichtig es ist, eine laute Stimme für jene zu sein, die von schwarz-rot-pink vergessen werden. Genau dafür möchte ich meine Stimme erheben.”, so Kudrna.

Kudrna wurde heute bei der Sitzung der Bundesvertretung in Wien mit 31 von 44 Stimmen zur Vorsitzenden der Österreichischen Hochschüler_innenschaft gewählt.

„Ich freue mich an der Spitze der ÖH für ein Studium von Morgen einzusetzen und für über 400.000 Studierende ein Sprachrohr sein zu dürfen. Gemeinsam mit dem Team der GRAS und unserer Koalitionspartnerin werde ich weiterhin für diskriminierungsfreie, klimagerechte und offene Hochschulen für alle kämpfen!“, sagt Viktoria Kudrna, neugewählte Vorsitzende der ÖH.

Viktoria Kudrna ist 24 Jahre alt und studiert Raumplanung an der Technischen Universität Wien. Im ÖH-Wahlkampf 2025 war sie die bundesweite Spitzenkandidatin der GRAS und konnte 18,21 Prozent der Stimmen erreichen.

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