Totschnig: Müssen Lebensmittelversorgung in jeder Lage sicherstellen

Wien (OTS) -

Nach der Präsentation der Studie zur „Nationalen Reserve“ im April hat Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig die Einrichtung eines Fachausschusses beauftragt. Dieser wurde nun eingerichtet und wird die Ergebnisse der Studie vertiefen, aktuelle und mögliche Krisenszenarien bewerten sowie weiteren Handlungs- und Forschungsbedarf identifizieren.



Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig: „Österreich ist auch im Krisenfall grundsätzlich gut mit Lebensmitteln versorgt. Eine erste Studie zu vier konkreten Szenarien ist zu dem Ergebnis gekommen, dass eine strategische Bevorratung für diese Szenarien nicht notwendig ist. Gleichzeitig zeigen aber globale Krisen, wie wichtig eine laufende Evaluierung möglicher Risiken und eine vorausschauende Vorsorge sind. Diese Aufgabe wird der neue Fachausschuss übernehmen. Unser oberstes Ziel bleibt, die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung in jeder Lage sicherzustellen“.



Die von einem Konsortium unter Leitung von Frau Dr.in Angelika Tisch aus dem Interdisziplinären Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur (IFZ) erarbeitete Studie kommt zu dem Schluss, dass Österreich auch in Krisensituationen grundsätzlich gut mit Lebensmitteln versorgt ist. Eine strategische Bevorratung wird derzeit nicht vorgeschlagen. Gleichzeitig empfiehlt die Studie, die Entwicklungen laufend zu beobachten und die Krisenvorsorge weiterzuentwickeln. Diese Empfehlung wird mit der Einrichtung des Fachausschusses umgesetzt.



Dem Fachausschuss unter Leitung der zuständigen Fachabteilung des BMLUK werden Vertreterinnen und Vertreter der Mitglieder des Bundeslenkungsausschusses – in dessen jüngster Sitzung der Fachausschuss eingerichtet wurde – sowie weitere Sachverständige angehören. Das Gremium wird künftig alle zwei Monate zusammentreten und die Entwicklungen im Bereich der strategischen Vorratshaltung kontinuierlich begleiten.