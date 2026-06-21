FIFA Fußball-WM 2026 im ORF: Bis zu 774.000 sahen Niederlande – Schweden und Deutschland – Elfenbeinküste

Wien (OTS) -

Großes Publikumsinteresse für die Begegnungen Niederlande – Schweden und Deutschland – Elfenbeinküste bei der FIFA Fußball-WM 2026 im ORF: Gestern, am Samstag, dem 20. Juni, waren um 19.00 Uhr bei der Live-Übertragung des Spiels Niederlande – Schweden aus Houston bis zu 608.000 und im Schnitt 591.000 (zweiten Halbzeit) bei 42 Prozent Marktanteil dabei. In den jungen Zielgruppen E–49 bzw. E–29 Jahre wurden 47 bzw. 53 MA erreicht. Um 22.00 Uhr folgte in Toronto der Anpfiff für das Match Deutschland – Elfenbeinküste, mit bis zu 774.00 und im Schnitt 725.000 (erste Halbzeit) Zuschauer:innen bei 37 Prozent Marktanteil. In den jungen Zielgruppen E–49 bzw. E–29 Jahre wurden 50 bzw. 58 MA erreicht.

Großes Publikumsinteresse fanden auch die ORF-Video-Streams von den Übertragungen und Sendungen der WM: Mit einer Durchschnittsreichweite von 141.000 war der Live-Stream der 2. Halbzeit Deutschland – Elfenbeinküste im Topfeld der WM-Spiele bisher.

Am Dienstag, dem 23. Juni, geht es bereits ab 1.40 Uhr mit der Vorberichterstattung für Norwegen – Senegal (Anpfiff 2.00 Uhr früh) weiter. Das Spiel live aus New York kommentieren Anna-Theresa Lallitsch und Helge Payer. Bei Rainer Pariasek analysiert Andreas Herzog. Jordanien nimmt danach gegen Algerien in San Francisco Aufstellung, ORF 1 berichtet ab 4.40 Uhr, Anpfiff ist um 5.00 Uhr. Es kommentieren Oliver Polzer und Helge Payer. Für die Analyse bei Rainer Pariasek ist Andreas Herzog zuständig.

Alles zum vorangegangenen WM-Tag und einen Ausblick auf die Spiele des Tages bzw. Abends bietet die „Morning Show“ um 9.10 Uhr in ORF 2.

Das gesamte ORF-Programmangebot zur Fußball-WM wird mit Untertiteln angeboten.

Alles dreht sich um König Fußball – selbstverständlich auch auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF-Fußball-Special. Das umfangreiche multimediale Package zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 umfasst alles, was das Fanherz begehrt – von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele inkl. zusätzlichen Tactical Feeds über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten, Live-Blogs und -Tickern. Volles WM-Programm also auch im Web und via Apps. Laufend aktuelle News und Highlights stellen auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT bereit.

Ö3 hat die Torgarantie und Daniel Kulovits meldet sich aus den USA in unnachahmlicher Art, wenn sich bei den WM-Spielen etwas tut.