Wiener Wirte bereit für Messi und Co

Wien (OTS) -

Morgen steht der zumindest vorläufige Höhepunkt der Fußball-Weltmeisterschaft für die Österreichische Nationalmannschaft am Programm: Das Match gegen den regierenden Weltmeister Argentinien. Wenn um 19:00 Uhr der Anpfiff ertönt, werden diesen auch tausende Wienerinnen und Wiener bei ihrem Lieblingswirt hören. „Die Wiener Gastronomen sind dafür gerüstet“, versichert Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien.

„Das erste Österreich-Match hat schon bewiesen, wie gern die Wienerinnen und Wiener die Public Viewing Angebote unserer Gastronomen annehmen. Trotz des frühen Anpfiffs waren die Lokale voll. Und genau das können wir auch morgen Abend erwarten“, herrscht bei Peschta schon Vorfreude. Mehr als 100 verschiedene Lokale aus ganz Wien sind auf der von der Wirtschaftskammer Wien erstellten Public Viewing-Liste zu finden: Vom Würstelstand bis zum Kinosaal. „Da ist für jeden das passende dabei“, so Peschta. Zu finden ist die Auflistung unter www.wm-publicviewing.wien