Czernohorszky: Fast-Lane im Gänsehäufel startet!

Wien (OTS) -

Das Gänsehäufel zählt zu den beliebtesten Sommerbädern Wiens und begrüßt jedes Jahr fast 400.000 Besucherinnen und Besucher! Ab sofort kommen Badegäste noch schneller ins Gänsehäufel. Gerade an heißen Tagen strömen tausende Bade-Fans ins Gänsehäufel, was mitunter zu längeren Wartezeiten an der Kassa führt. Für alle, die mit vorhandener Eintrittsberechtigung kommen, also mit Online-Ticket oder digitaler Dauer- und Vorverkaufskarte, hat das Warten nun ein Ende, denn: Für sie gibt es einen separaten Zugang, wodurch für sie lange Wartezeiten entfallen, aber auch die Gesamtsituation am an den Eingängen insbesondere an Spitzentagen spürbar entlastet wird.

„Bei sonnigem Wetter sind die Wienerinnen und Wiener am liebsten in Wiens Freibädern. Gerade in Zeiten immer heißerer Sommer sind unsere Bäder wichtige Hitzeschutz-Partner, deshalb arbeiten wir konsequent am Erhalt und Betrieb aller 38 Standorte. In Zeiten großen Spardrucks sind dafür aber auch gewisse Anpassungen notwendig. Erfreulicherweise stoßen wir dabei bei den Badegästen auf großes Verständnis und möchten uns dafür mit Angeboten wie der Fast-Lane im Gänsehäufel oder auch verlängerten Öffnungszeiten im Strandbad Alte Donau erkenntlich zeigen.“, sagt Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Badesaison 2026 mit weiteren Schmankerln

Von 20. Juni bis 2. August ist im Strandbad Alte Donau bei Schönwetter erst um 20.30 Uhr Badeschluss. Der Kassenschluss wird ebenfalls um eine Stunde verlängert. Diesem Testbetrieb folgt eine Evaluierung der MA 44, die als Grundlage für weitere Überlegungen zur Ausdehnung der Öffnungszeiten dienen wird.

Mehr Plätze bei Sommerschwimmkursen

Auch die beliebten Sommerschwimmkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind heuer wieder im Angebot. In jeweils 10-tägigen Intensivschwimmkursen mit maximal 6 Teilnehmer*innen pro Kurs können die wichtigsten Schwimmkenntnisse erlernt werden. Die Anzahl der Kursplätze konnte weiter erhöht werden. Insgesamt stehen in 4 Bädern 192 Kurse mit 1.152 Kursplätzen zur Verfügung. Die Kurse finden jeweils 2 Wochen von Montag bis Freitag an folgenden Standorten Amalienbad (nur für Jugendliche und Erwachsene), Simmering, Floridsdorf, Großfeldsiedlung und Donaustadt statt. Der Kursbeitrag beträgt EUR 130,- für 10 Einheiten. Die Anmeldung ist online seit 1. Juni 2026 ab 8 Uhr möglich.

Kurs-Angebot der Wiener Bäder: https://www.wien.gv.at/freizeit/baeder-kurse-angebote

Neue Rutschen, neue Schwimmhallen, neue Dächer – Bäderbauprogramm läuft auf Hochtouren

Nach Fertigstellung der ersten beiden Großprojekte, den Trainingshallen im Simmeringer und Großfeldsiedlungsbad wurde im Herbst 2025 mit dem Bau einer weiteren Schwimmhalle im Höpflerbad begonnen.

Im heurigen Sommer wird mit der Sanierung des Bezirkshallenbades in Hietzing (Fertigstellung Herbst 2027) begonnen, die Wiedereröffnung der Schwimmhalle in Döbling ist für Herbst 2026 geplant. An beiden Standorten werden Energiespar- und Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt.

Im Jörgerbad werden ab 3. Juli ebenfalls umfangreiche Sanierungs- und Verbesserungsarbeiten am Standort durchgeführt.

In den Freibädern Ottakring, Döbling und Großfeldsiedlung wurden die Wasserrutschen erneuert, welche bereits mit dem heurigen Saisonstart zur Verfügung stehen.

Alles zum Bäderbauprogramm: https://www.wien.gv.at/freizeit/baeder-bauprogramm

Ein-Monatskarte und Erweiterung der Online-Tickets

Schwimmen im 4-Wochen-Takt: Mit Beginn der neuen Badesaison ergänzt die Monatskarte das Dauerkarten-Sortiment der Wiener Bäder. Die Monatskarte kann ab 2. Mai zu jedem beliebigen Tag erworben werden und ist für 30 Tage gültig. Für die Badegäste bedeutet das künftig eine noch bessere Planbarkeit bei weiterhin leistbaren Preisen. Die Monatskarte bietet allen Gästen Kostenvorteile, ohne lange Bindung.

Die Online-Tickets für Freibad und Schwimmhalle sind ab sofort 7 Tage im Voraus erhältlich. Eine weitere Verkürzung der Wartezeit an den Badekassen wird dadurch erwartet.

Sämtliche Online-Tickets der Wiener Bäder sind auf www.wien.gv.at/baeder-monatskarten erhältlich.

Pressefotos: https://presse.wien.gv.at/bilder