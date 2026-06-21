BHAK für Führung und Sicherheit – Kaderschmiede für den Nachwuchs

Wien (OTS) -

In Wiener Neustadt haben 28 junge Frauen und Männer ihre Matura an der Bundeshandelsakademie für Führung und Sicherheit erfolgreich abgelegt. Sieben weitere Kadettinnen und Kadetten des Jahrgangs müssen noch die Nachmatura beziehungsweise ausstehende Prüfungen positiv absolvieren. Von den insgesamt 35 Schülern interessieren sich 23 Maturanten für eine Laufbahn beim Bundesheer. Allein 20 haben sich für die Kaderausbildung gemeldet. Ihr Ziel ist es, Miliz- oder Berufsoffizier zu werden. Die angehenden Kaderanwärterinnen und Kaderanwärter werden dafür im September einrücken. Drei weitere Absolventen streben andere Laufbahnen innerhalb des Bundesheeres an.

Die Bundeshandelsakademie für Führung und Sicherheit ist eine österreichweit einzigartige fünfjährige Handelsakademie mit Matura in Wiener Neustadt. Sie verbindet die klassische HAK-Ausbildung mit den Schwerpunkten Führung, Sicherheitsmanagement sowie körperliche und psychische Leistungsfähigkeit. Ergänzend zu den kaufmännischen Fächern absolvieren die Kadetten Seminare und außerschulische Ausbildungen in Bereichen wie Stabsdienst, Erste Hilfe, Orientierung im Gelände sowie Sicherheits- und Krisenmanagement. Darüber hinaus ist ein umfassendes Sportangebot fixer Bestandteil des Ausbildungsprogramms.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner unterstützt die Schule seit Beginn ihrer Amtszeit: „In der BHAK für Führung und Sicherheit wird hervorragende Arbeit geleistet – sowohl in der pädagogischen Ausbildung als auch in der persönlichen Entwicklung der jungen Menschen. Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über eine fundierte Ausbildung und sind damit bestens auf verantwortungsvolle Aufgaben im Bundesheer sowie in der Exekutive vorbereitet.“

Die Schule wurde 2019 am Campus der Theresianische Militärakademie gegründet und gilt als Nachfolgerin des ehemaligen Militärrealgymnasiums am selben Standort. Die ersten Maturantinnen und Maturanten schlossen ihre Ausbildung im Jahr 2024 ab. Auch aus den vergangenen Jahrgängen haben sich zahlreiche Absolventinnen und Absolventen für die Offiziersausbildung beim Bundesheer entschieden. Eine Absolventin befindet sich derzeit in der Ausbildung zur Militärpilotin.