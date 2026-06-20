VSStÖ Leoben fordert Rektorat auf zu Handeln:

Leoben (OTS) -

Nach der Einladung des deutschen Politikers Matthias Helferich (AfD) (der sich selbst als „das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus“ bezeichnet) durch die Burschenschaft „Leder“ und einem brutalen rassistischen Angriff mit „Sieg Heil“-Rufen durch Burschenschafter auf einen Taxifahrer, fordert der Verband Sozialistischer Student_innen Leoben (VSStÖ) langfristige, strukturelle Konsequenzen seitens des Rektorats der Montanuniversität Leoben.

“ Dass sich die Rechtsextreme in Leoben offenbar so wohl und sicher fühlen, ist kein Zufall. Es ist das direkte Ergebnis jahrelanger struktureller und finanzieller Unterstützung sowie des chronischen Wegsehens von Rektorat, Stadtregierung und auch Teilen der ÖH Leoben. ”, so Helena Körner, vom VSStÖ Leoben.

Gemeinsam mit den Vertretern der Leobner Verbindungen wird der kommende Woche stattfindende Bierauszug auf der Rampe der Universität feierlich eröffnet, auch die Burschenschaft “Leder” ist damit Teil einer offiziellen Veranstaltung der Universität Leoben.

“ Eine antifaschistische Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte der Universität Monatnuni Leoben kann das Rektorat nicht glaubhaft machen, während der Rektor mit den rechtsextremen Burschenschaftern der “Leder” eine Bühne teilt. Wer unsere Universität als Forschungsstätte der Zukunft sehen will und gleichzeitig die Traditionen der Universität schützen will, muss sie vor jenen schützen, die sie als Nährboden für ihre demokratiefeindliche Ideologie missbrauchen. ”, heißt es weiter vom VSStÖ Leoben.

Der VSStÖ Leoben formuliert daher, nun auch öffentlich, unmissverständlich folgende Forderungen an das Rektorat:

Sofortiger Kooperationsstopp: Die Montanuniversität Leoben muss alle laufenden Verträge und Vereinbarungen mit Burschenschaften mit sofortiger Wirkung auflösen. Dauerhafter Ausschluss von Veranstaltungen: Burschenschaften sind dauerhaft und konsequent von allen universitären Veranstaltungen, akademischen Feiern und repräsentativen Tätigkeiten auszuschließen. Finanzieller und struktureller Entzug: Jegliche direkte oder indirekte finanzielle Förderung, Raumüberlassung oder Privilegierung von Burschenschaften durch die Universität und die Stadtgemeinde Leoben muss mit sofortiger Wirkung eingestellt werden.

Foto des Bierauszugs 2024: https://flic.kr/p/2sjHadK

Bildbeschreibung: Offizielle Eröffnung des Bierauszugs der Montanuniverität Leoben. Der Rektor mittig im Bild, rechts daneben Vertreter der Burschenschaft Leder, zu erkennen an dem Couleurband in den Farben Schwarz-grün-weiß.