FPÖ - Berger/Brucker: Sommernachtskonzert ist kulturelles Aushängeschild Wiens – volle Förderung wiederherstellen

Wien (OTS) -

„Das gestrige Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker vor der einzigartigen Kulisse von Schloss Schönbrunn hat einmal mehr eindrucksvoll bewiesen, welche kulturelle Strahlkraft dieses Ereignis besitzt. Mehr als 50.000 begeisterte Besucher vor Ort und die Übertragung in zahlreiche Länder der Welt machen dieses Konzert zu einem unverzichtbaren Botschafter unserer Stadt“, betonten FPÖ-Stadtrat Stefan Berger und der Kultursprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Lukas Brucker.

Das traditionsreiche Sommernachtskonzert zählt seit Jahren zu den wichtigsten kulturellen Veranstaltungen der Bundeshauptstadt. Neben seinem hohen künstlerischen Wert stellt es auch einen bedeutenden internationalen Werbefaktor für Wien als Weltkulturstadt dar.

Umso unverständlicher sei es gewesen, dass die Stadt Wien die Förderung für das Konzert zunächst vollständig gestrichen habe und damit dessen Durchführung ernsthaft gefährdet gewesen sei. „Erst durch den öffentlichen Druck der Opposition, insbesondere der FPÖ, ist die Stadt letztlich gezwungen gewesen, doch noch 100.000 Euro bereitzustellen“, so Berger und Brucker.

„Dass das Konzert überhaupt stattfinden konnte, ist erfreulich. Die nun gewährte Unterstützung kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Förderung gegenüber den bisherigen 250.000 Euro um 60 Prozent gekürzt wurde. Eine Weltstadt wie Wien darf bei einem derart bedeutenden internationalen Kulturereignis nicht am falschen Platz sparen“, so Berger und Brucker weiter.

Die Wiener FPÖ wird daher im Rahmen der Rechnungsabschlussdebatte im Wiener Gemeinderat einen Antrag einbringen, mit dem die Kulturstadträtin aufgefordert wird, Maßnahmen für eine langfristige finanzielle Absicherung des Sommernachtskonzerts der Wiener Philharmoniker und verlässliche Rahmenbedingungen für dessen zukünftige Durchführung vorzulegen.

„Die volle Förderung aus dem Kulturbudget muss im kommenden Jahr wiederhergestellt werden. Das Sommernachtskonzert ist ein kulturelles Juwel unserer Stadt und verdient die entsprechende Wertschätzung durch die Stadtregierung“, betonen Berger und Brucker