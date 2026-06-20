Sanierte Steganlagen an der Unteren Alten Donau erstrahlen in neuem Glanz

Wien (OTS) -

Der Sommer ist in Wien angekommen – und mit ihm die Lust auf eine erfrischende Auszeit im Wasser! Mit mehr als 63 Kilometern frei zugänglicher Ufer bietet Wien zahlreiche Top-Bademöglichkeiten. Besonders beliebt: Die Alte Donau. Das traditionsreiche Freizeitparadies begeistert mit großzügigen Wasserzugängen, konsumfreien Liegewiesen, herrlichen Badeplattformen und ausgezeichneter Wasserqualität. Pünktlich zur Badesaison wurden vier der stark frequentierten Steganlagen an der Unteren Alten Donau umfassend modernisiert und stehen wieder allen Badegästen zur Verfügung.

„Die Alte Donau ist mit ihrer 1,6 Quadratkilometer großen Wasserfläche eines der beliebtesten Naherholungsgebiete Wiens – und gerade im Sommer ein unverzichtbarer Ort für Abkühlung mitten in der Stadt! Deshalb investieren wir laufend in hochwertige, konsumfreie Freizeitangebote direkt am Wasser. Mit der nun erfolgten Sanierung der beliebten Steganlagen an der Unteren Alten Donau werten wir diesen Lieblings-Spot vieler Wiener*innen nachhaltig auf. Entlang der Alten Donau zeigt sich, wie gut die Verbindung aus der Modernisierung bestehender Angebote und neuen Projekten funktioniert: Von der Strombucht, dem Arbeiter*innenstrand über die neuen Badeplattformen an der Oberen Alten Donau bis hin zur neuen Kunst- und Naturoase, dem Bank Austria Park, am Mühlschüttel. Wir sorgen frei zugängliche, kostenlos nutzbare Erholungsräume entlang dieses einmaligen Naturgewässers. Denn während in anderen Bundesländern Wasserzugänge privatisiert werden, setzen wir in Wien auf Öffnung und Attraktivierung der Flächen für alle“, betont die für die Gewässer zuständige Stadträtin Ulli Sima.

„Die Alte Donau ist für viele Donaustädterinnen und Donaustädter der wichtigste Ort für Erholung, Bewegung und Abkühlung. Umso wichtiger ist es, dass wir die öffentlichen Zugänge laufend modernisieren und attraktiv halten. Vor Kurzem erst haben wir das neue Freizeitparadies ‚Pier 22‘ eröffnet, das nun komplett fertiggestellt ist und bereits ein absoluter Publikumsmagnet im Bezirk geworden ist. Und mit der Aufwertung der Stege stärken wir auch die Alten Donau als eines der schönsten Freizeitgebiete der Donaustadt weiter“, so Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy.

Neu sanierte Steganlagen an der Unteren Alten Donau eröffnet

Die Wintersaison wird von den Wiener Gewässern traditionell genutzt, um Attraktivierungsmaßnahmen entlang der beliebten Bade- und Freizeitgebiete umzusetzen. So wurden seit Jänner 2026 vier stark in die Jahre gekommene Steganlagen an der Unteren Alten Donau umfassend erneuert.

Die bisherigen Holzkonstruktionen waren durch Witterung und intensive Nutzung abgenutzt und wurden vollständig ersetzt. Die neuen Stege verfügen nun über langlebige Stahlrahmenkonstruktionen. Für die Oberfläche und neue Sitzplätze wurden hochwertige und robuste Lärchenbretter verwendet. Neue und breitere Stiegen ermöglichen nun einen sicheren und komfortablen Zugang. Darüber hinaus wurden die Zugänge zu den Plattformen niveaufrei ausgeführt, wodurch insbesondere ältere Menschen sowie Personen mit eingeschränkter Mobilität von einer verbesserten Zugänglichkeit profitieren.

„Die Bauarbeiten erfolgten größtenteils vom Wasser aus, um die Umgebung der Steganlagen zu schonen: Die charakteristische Oktogon-Form der Stege blieb erhalten, ebenso wie die sensiblen Schilfzonen und der bestehende Baumbestand entlang des Ufers“, erklärt Gerald Loew, Leiter der zuständigen Fachabteilung Wiener Gewässer.

Alte Donau: Kostenlose Badeplätze und moderne Wasserzugänge

Die Alte Donau bietet entlang ihrer Ufer zahlreiche frei zugängliche Bade- und Erholungsmöglichkeiten – von naturnahen Liegewiesen bis hin zu modernen Badeplattformen, die direkt über dem Wasser „schweben“. Besonders beliebt sind dabei mehrere konsumfreie Bade-Hotspots, die unterschiedliche Highlights bereithalten.

Die Strombucht am Dampfschiffhaufen überzeugt mit ihrer ruhigen Lage, einer kleinen Kiesbucht sowie gemütlichen Aufenthalts- und Picknickmöglichkeiten direkt am Wasser. Die Badegäste können sich auf der 6.000 m 2 Liegewiese verteilen.

am Dampfschiffhaufen überzeugt mit ihrer ruhigen Lage, einer kleinen Kiesbucht sowie gemütlichen Aufenthalts- und Picknickmöglichkeiten direkt am Wasser. Die Badegäste können sich auf der 6.000 m Liegewiese verteilen. Kagraner Uferplatz: Vor Ort findet man Wiesen-Terrassen, einen Badesteg und einen Liegebereich mit toller Aussicht aufs Wasser. Tipp: Der Uferplatz ist in nur 15 Minuten mit dem Fahrrad vom Praterstern aus zu erreichen.

Vor Ort findet man Wiesen-Terrassen, einen Badesteg und einen Liegebereich mit toller Aussicht aufs Wasser. Tipp: Der Uferplatz ist in nur 15 Minuten mit dem Fahrrad vom Praterstern aus zu erreichen. Entlang der Uferpromenade an der Unteren Alten Donau ziehen sich zahlreiche Uferareale mit romantischen Wasserzugängen: Neben einem Kiesstrand mit sanft abfallendem Ufer und einer Flachwasserzone für Kids gibt es gemütliche Sitzbereiche zu entdecken. Gemeinsam mit den nun umfassend sanierten Steganlagen an der Unteren Alten Donau gibt es noch mehr moderne und frei zugängliche Badeplätze zur Auswahl.

ziehen sich zahlreiche Uferareale mit romantischen Wasserzugängen: Neben einem Kiesstrand mit sanft abfallendem Ufer und einer Flachwasserzone für Kids gibt es gemütliche Sitzbereiche zu entdecken. Gemeinsam mit den nun umfassend sanierten Steganlagen an der gibt es noch mehr moderne und frei zugängliche Badeplätze zur Auswahl. Der Arbeiter*nnenstrand zählt zu den traditionsreichsten Badeplätzen an der Oberen Alten Donau und bietet mit großzügigen Liegewiesen, schattigen Bereichen und naturnahen Wasserzugängen viel Raum für Familien, Sportbegeisterte und Erholungssuchende gleichermaßen. Vor Ort stehen 30 Holzbänke, 10 Holztische, Trinkbrunnen und eine öffentliche WC-Anlage zur Verfügung.

zählt zu den traditionsreichsten Badeplätzen an der Oberen Alten Donau und bietet mit großzügigen Liegewiesen, schattigen Bereichen und naturnahen Wasserzugängen viel Raum für Familien, Sportbegeisterte und Erholungssuchende gleichermaßen. Vor Ort stehen 30 Holzbänke, 10 Holztische, Trinkbrunnen und eine öffentliche WC-Anlage zur Verfügung. Auch an der Oberen Alten Donau wurde das Angebot in den vergangenen Jahren deutlich erweitert: Seit 2023 ergänzen dort vier neue Badestege sowie fünf Schwimmplattformen das Freizeitangebot. Die bis zu 30 Meter langen Anlagen schaffen zusätzliche Aufenthaltsflächen, ermöglichen einen komfortablen Ein- und Ausstieg in die Alte Donau und können mit einem Besuch der neuen Natur- und Kunstoase am Mühlschüttel verbunden werden.

Neue Natur- und Kunstoase am Mühlschüttel

Mit dem neuen „Bank Austria-Park“ ist 2025 direkt an der Oberen Alten Donau eine neue Natur- und Kunstoase entstanden. Auf rund 28.000 Quadratmetern erstreckt sich ein großzügiger Landschaftspark zwischen Mühlschüttelgasse und Drygalskiweg, der Erholung, Bewegung und Kunsterlebnis bietet. Unter der künstlerischen Leitung von André Heller wurden insgesamt 14 Kunstwerke namhafter, internationaler Kunstschaffender in die Parklandschaft integriert – darunter Skulpturen, Klang- und Windspiele sowie kunstvoll gestaltete Sitzobjekte. Ergänzt wird das Angebot durch neue Wiesenwege, schattenspendende Baumflächen, Spiel- und Kletterbereiche sowie kostenfreie Wasserzugänge.

Mehr Infos dazu finden Sie hier: https://www.bankaustria.at/bank-austria-park.jsp

Bade-Hotspots in ganz Wien laden zum Sprung ins kühle Nass

Damit nicht genug: Wer neben der Alten Donau weitere sommerliche Bade-Highlights in Wien entdecken möchte, wird garantiert an der Neuen Donau fündig! Die Donauinsel zählt mit ihren weitläufigen Uferbereichen und konsumfreien Badeplätzen auf insgesamt 21 Kilometern zu den beliebtesten Sommerdestinationen der Stadt. Urbanes Strandfeeling bietet der Arena Beach, während die Piratbucht alle Sonnenanbeter*innen mit naturnahen Zugängen und entspannter Atmosphäre lockt.

Ein besonderes neues Highlight ist zudem der kürzlich fertiggestellte Pier 22 auf der Donauinsel, direkt neben der Reichsbrücke: Der hippe Badebereich schafft mit großzügigen Aufenthaltsflächen, direktem Wasserzugang, Sitz- und Liegebereichen sowie drei neuen Lokalen zusätzlichen Raum für Urlaubsfeeling, Sport und sommerliche Abkühlung. Auch der CopaBeach erfreut sich mit seinen frei zugänglichen Bade- und Freizeitmöglichkeiten und seinem einmaligen Gastro-Mix direkt an der Neuen Donau großer Beliebtheit.

Mehr Infos dazu unter: https://www.copabeach.wien/pier22

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