FIFA Fußball-WM 2026 im ORF mit Frankreich – Irak

Wien (OTS) -

Weiter geht es mit der FIFA Fußball-WM 2026 im ORF am Montag, dem 22. Juni: Dabei trifft Frankreich um 23.00 Uhr auf den Irak, aus dem WM-Studio melden sich ab 22.30 Uhr Bernhard Stöhr, Herbert Prohaska und Andreas Ivanschitz.

Alles zum vorangegangenen WM-Tag und einen Ausblick auf die Spiele des Tages bzw. Abends bietet die „Morning Show“ um 9.10 Uhr in ORF 2, gehostet von Kristina Inhof und Helge Payer. Bereits um 6.30 Uhr steht ebenfalls in ORF 2 ein fünfminütiges „WM Update“ auf dem Programm.

Das gesamte ORF-Programmangebot zur Fußball-WM wird mit Untertiteln angeboten.

Alles dreht sich um König Fußball – selbstverständlich auch auf sport.ORF.at, ORF ON und im ORF-Fußball-Special. Das umfangreiche multimediale Package zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 umfasst alles, was das Fanherz begehrt – von Live-Streams der vom ORF übertragenen Spiele inkl. zusätzlichen Tactical Feeds über Highlight-Videos und -Clips von allen Partien bis zu Storys, Daten, Live-Blogs und -Tickern. Volles WM-Programm also auch im Web und via Apps. Laufend aktuelle News und Highlights stellen auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport und der ORF TELETEXT bereit.