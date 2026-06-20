FPÖ-Landbauer: „Autofahrerfeindliche Verliererampel bremst Oldtimer- und Motorradfahrer aus“

Sankt Pölten (OTS) -

„Die Verlierer-Ampel reitet mit der Novelle des Kraftfahrgesetzes (KFG) und dem Wegfall der Toleranzfrist den nächsten Angriff auf Autofahrer und Motorradfahrer. Diese dürfen nicht immer nur die Dummen sein“, mahnt FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann Verkehrslandesrat Udo Landbauer.

Der Entwurf der 42. Novelle des KFG sieht nämlich vor, dass die §57a-Überprüfung künftig zwar bis zu vier Monate vorher (statt eines Monats vorher, Anm.) gemacht werden kann, aber die viermonatige Toleranzfrist fällt weg.

„Der Wegfall der viermonatigen Toleranzfrist würde vor allem Oldtimer- und einige Zweiradbesitzer hart treffen. Insbesondere für Besitzer von historischen Fahrzeugen und Zweirädern kann dies zu Schwierigkeiten führen, da Kennzeichen und Zulassung in der kalten Jahreszeit oft hinterlegt werden. Fällt dann der Begutachtungszeitpunkt just in die Hinterlegungszeit, kann es zu zeitlichen Problemen hinsichtlich des Pickerltermins kommen. Zudem sind bei nostalgischen Fahrzeugen oft lange Wartezeiten auf Ersatzteile in Kauf zu nehmen“, gibt Udo Landbauer zu bedenken.

„Die selbst von der EU eingeräumten Ausnahmemöglichkeiten werden durch die autofahrerfeindliche Bundesregierung ignoriert“, schließt Landbauer und fordert die Bundesregierung auf, bei den Ausnahmen für Oldtimer und Zweiräder in die Gänge zu kommen und die viermonatige Toleranzfrist beizubehalten.