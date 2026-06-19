Wissenschaftsstadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Peter Schuster

Wien (OTS) -

„Peter Schuster hat die theoretische Chemie und die Erforschung der molekularen Evolution entscheidend geprägt. Seine wissenschaftlichen Leistungen genießen weltweit höchste Anerkennung“, würdigt Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler den verstorbenen Chemiker, ehemaligen Präsidenten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und langjährigen Professor der Universität Wien.

Als einer der bedeutendsten österreichischen Naturwissenschaftler seiner Generation habe Schuster den Forschungsstandort Wien über Jahrzehnte mitgestaltet. „Von 2006 bis 2009 stand er als Präsident an der Spitze der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und setzte wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der heimischen Forschungslandschaft. Mit seinen Arbeiten und zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen hat er weit über die Grenzen seines Fachgebiets hinaus gewirkt“, so die Stadträtin.

Neben zahlreichen Würdigungen wurde Schuster unter anderem mit dem Großen Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien geehrt. „Mein aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie sowie allen Weggefährtinnen und Weggefährten in Wissenschaft und Forschung.“, so Kaup-Hasler abschließend.