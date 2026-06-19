  • 19.06.2026, 19:00:02
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VPNÖ-Zauner: „Es wird kein Notarztstützpunkt in Niederösterreich ohne adäquaten Ersatz geschlossen“

St. Pölten (OTS) - 

Volkspartei Niederösterreich Landesgeschäftsführer LAbg. Matthias Zauner betont abermals: „Die SPÖ Niederösterreich kann noch 20 Pressemeldungen von sich geben, es ändert an der Faktenlage nichts. In Niederösterreich wird kein einziger Notarztstützpunkt ohne adäquaten Ersatz geschlossen – insbesondere die neuen RTW-C Stützpunkte und der Ausbau der Flugrettung sind hier von großer Bedeutung. Das ist das Grundprinzip des Gesundheitsplans 2040+. Es ist ein bezeichnendes Bild, dass die SPÖ in Niederösterreich abgibt. Über 50 Fachleute, sogar einige SPÖ-Granden wie Finanzminister Marterbauer, sind sich einig, dass durch dieses Reformprojekt die Gesundheitslandschaft in Niederösterreich auf zukunftsfitte und sichere Beine gestellt wird. Nur Sven Hergovich und seine Genossen glauben es besser zu wissen. Davon kann sich jede und jeder selbst ein Bild machen. Offensichtlich ist Sven Hergovich und seine SPÖ-Truppe derart mit Parteitaktieren beschäftigt, dass sie die Faktenlage entweder übersehen oder schlicht und ergreifend nicht verstehen.“

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